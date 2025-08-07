Industribagare
2025-08-07
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
Poppies Bakeries Ekeby AB
Poppies Bakeries Ekeby AB är ett modernt industribageri med två produktioner; amerikansk-inspirerade muffins och klassiska svenska småkakor. Vi säljer till en stor del av den svenska dagligvaruhandeln och har också omfattande export till flera Europeiska marknader. Vi är ett glatt gäng med fart på cirka 35 medarbetare som nu behöver utökas. Våra nyligen tillbyggda lokaler finns i Ekeby, 15km utanför Helsingborg. Sedan många år tillbaka är vi certifierade enligt BRC-standarden. Se gärna mer information på vår hemsida www.Poppies.com
där vår hela företagsgrupp presenteras.
Industribagare Muffins/Småkakor
Vi tror att du har erfarenhet av storskalig bageriproduktion och framförallt känsla för detaljer, då bagaren har ansvar för kvalitén på våra kakor och muffins eller har mångårig erfarenhet som maskinoperatör med någon form av blandning eller mixning ibland erfarenheterna! Vi arbetar i 2- eller 3-skift beroende av säsong, omfattningen av tjänsten är heltid och en provanställning med goda möjligheter till en fortsatt anställning för rätt person. Vi är i behov av att tillsätta tjänsten ganska omgående, men för rätt person kan vi vara flexibla. Har du jobbat i BRC-miljö eller med liknande produkter är detta givetvis meriterande, dock inget krav.
Arbetsuppgifterna kan mixas så att vid perioder kan även arbetet bli i vår packavdelning eller lager.
Intresseanmälningar mottages gärna per mail till Info.EKE@poppies.com
.
Direkta frågor kan gärna skickas per SMS till Mikael Lindblad Plant Manager på nr 0707-941760.
Vi omfattas av Livs kollektivavtal med tillhörande försäkringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info.EKE@poppies.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poppies Bakeries Ekeby AB
556557-4141
267 76 EKEBY Kontakt
Reception Administration info.EKE@poppies.com Jobbnummer
