Industriarbetare Kalmar län

2025-11-14
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Linköping
, Norrköping
, Nyköping
, Kalmar
Vi söker Industriarbetare - till flera uppdrag i Kalmar län
Är du redo att ta del av en dynamisk arbetsmiljö där produktivitet och effektivitet står i fokus? Bli en del av vårt team och bidra till vår framgång!
Vi söker dig med ett genuint intresse och vilja att arbeta inom industrin.
Du gillar att arbeta praktiskt och har lätt för att ta instruktioner.
Vi söker dig som har erfarenhet eller lite erfarenhet från industrin.
Kanske har du redan en erfaren Industri profil sedan tidigare eller så är du en engagerad medarbetare som vill lära dig en ny bransch.
Bland annat:
Kantpressare
Stansoperatör
Maskinoperatör
CNC operatör
Industriarbetare
Processoperatör
Arbetsuppgifterna kan variera efter kundens önskemål och avdelningar. Men oavsett arbetsuppgift kräver arbetet ansvarstagande och noggrannhet. Som person är du engagerad, har hög arbetsmoral och tar ansvar för din egen insats.
Vi ser gärna att du är flexibel när det kommer till arbetstider.
Uppdragen kan variera från dagtidsarbete till 2- 5 skift beroende på uppdragsgivare. Körkort B är ett krav. Meriterande med truckkort och travers. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JKS Västervik Kontakt
Andreas Lindin and@jksgroup.se Jobbnummer
9605369