Indisk kock sökes till Umeå!
Fecundus AB / Kockjobb / Umeå
2025-09-14
Älskar du indisk matlagning?
Vi söker två passionerade kockar till Umeås äldsta och mest älskade indiska restaurang - där tradition möter smak och gästerna kommer tillbaka år efter år.
Vi driver Umeås äldsta indiska restaurang, öppnad 1998 - en välkänd och uppskattad mötesplats där gästerna får njuta av äkta indiska smaker, tillagade med passion och tradition.
Nu söker vi två heltidskockar som vill bli en del av vårt team. Du ska ha ett genuint intresse för det indiska köket och gärna erfarenhet av à la carte-matlagning. Som person är du positiv, samarbetsvillig och stresstålig och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.Publiceringsdatum2025-09-14Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av klassiska indiska rätter
Hantering och kontroll av råvaror
Kunna beställa råvaror och planera inköp
Ha förståelse för olika kryddor, smaker och tillagningsmetoder inom indisk matlagning
Hålla köket rent, organiserat och följa hygienrutiner
Kunskap i engelska är ett krav och språkkunskaper i bengaliska, hindi eller svenska är meriterande.
Vi tar endast emot seriösa ansökningar.
Tveka inte att höra av dig med din ansökan till: m.niamathm@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: m.niamathm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fecundus AB
Järnvägstorget 18
903 28 UMEÅ
