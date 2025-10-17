ILS-ingenjör

Vi söker en ILS-ingenjör till ett uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Här får du chansen att bidra till utvecklingen av framtidens försvarssystem och arbeta i en miljö där teknik, struktur och analys står i centrum.
Om uppdraget
Som ILS-ingenjör kommer du att spela en central roll i att säkerställa effektivitet och långsiktig hållbarhet för avancerade försvarssystem genom hela deras livscykel. Du arbetar nära olika funktioner såsom projektledning, systemsäkerhet, inköp och konstruktion, och bidrar med din expertis för att skapa robusta, underhållsoptimerade lösningar.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat
• Planera, leda och genomföra ILS-arbete enligt specifikation och tidsplan.
• Utföra analyser och beräkningar, såsom driftsäkerhetsanalyser (ARMS), livscykelkostnadsanalyser (LCC), felmodsanalys (FMECA) och Level of Repair Analysis (LORA).
• Arbeta med underhållsberedning och reservdelsoptimering.
• Utarbeta och uppdatera teknisk information samt säkerställa att dokumentation följer gällande standarder (ex. ASD S1000D).
• Skapa och underhålla underhållsplaner och förnödenhetsregister (GOF).
Du blir en del av ett kompetent och växande team där du får möjlighet att utvecklas och påverka metoder och verktyg inom ILS-området.

Profil
• Eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Några års erfarenhet av ILS-arbete eller liknande område.
• God teknisk förståelse och förmåga att arbeta strukturerat och analytiskt.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort (resor i tjänsten kan förekomma).
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom försvarssektorn.
• Kunskap om ILS-standarder och verktyg.

Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

