ICT Tekniker
2025-08-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Örebro
, Skövde
, Jönköping
Transtema söker nu efter ICT tekniker till kundens anläggning i Linköping. Det är en utvecklande roll där du får du möjlighet att lära dig en framtidsbransch och samtidigt bli en del av Sveriges ledande företag inom kommunikationsnät. Varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om tjänsten
I rollen som ICT tekniker arbetar du och dina kollegor i datacentermiljö med hårdvaruinstallation, driftsättning, förvaltning och felsökning gentemot Transtemas kund. Arbetet är såväl praktiskt som administrativt där din vardag är väldigt varierande. Dina ansvarsområden rör bland annat installation av hårdvara samt driftsättning genom data-, kraft- och fiberkablage. I rollen som ICT-tekniker tillhör du företagets ICT-team och arbetar på kundens datacenter i Mjärdevi, Linköping.
Din arbetsdag kommer vara varierande och innefatta uppgifter såsom:
Installation och konfigurering av hårdvara
Flytt av hårdvara och kabeldragning
Underhåll, felsökning och support på befintlig utrustning
Dokumentation i IT-miljöerna
Vi söker dig som har
En praktisk utbildning från ett teknikrelaterat gymnasieprogram, till exempel med inriktning mot el eller informations- och medieteknik/dator- och kommunikationsteknik
Ett gediget tekniskt intresse och är praktiskt lagd
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Det är starkt meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom installation, el, fiber, nätverk, larm eller annat relevant område. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på ICT-Datacenter.
Utöver detta tror vi att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Transtema. Vi värdesätter framför allt din vilja och motivation att utvecklas och lära dig nya saker.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen har du ett gediget teknikintresse och är bra på att skapa förtroende i teamet. Vidare passar rollen dig som är nyfiken på telekom, IT och ser din framtida karriär inom området. Vi tror att du gärna tar initiativ och motiveras av att göra ett bra arbete, och att vara noggrann då det är viktigt för dig att leverera arbete av god kvalité. Du är van att arbeta självständigt samtidigt som du är bra på att skapa kommunikativa, högeffektiva team som tillsammans arbetar för att leverera lösningar. Tjänsten kommer ge dig stor frihet vilket också kommer att innebära att du ansvarar för din egen utveckling.
Om oss Du kommer vara anställd på Transtema Network Services AB, som är ett helägt dotterbolag inom Transtemakoncernen. Transtema Network Services är en marknadsledande leverantör av fälttjänster inom kommunikationsinfrastruktur i Sverige och ansvarar för installation, underhåll samt drift över hela landet.
Vi arbetar aktivt med hållbarhet utifrån fyra aspekter - våra medarbetare, vår affär, vår miljö och vårt engagemang.
Våra medarbetare är vår största tillgång och vår ambition är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Vi har en värderingsstyrd företagskultur och arbetar aktivt med kompetensutveckling, inkludering och att erbjuda en trygg arbetsplats för alla. Vi erbjuder en utvecklande miljö, ett omväxlande arbete och möjlighet till kompetensutveckling. Vår kultur genomsyras av våra värdeord - att tänka nytt, visa respekt och ta ansvar.
Övrig information Transtema som företag arbetar och levererar tjänster till samhällsviktiga aktörer och verksamheter. Mot bakgrund av detta kommer vi att genomföra en backgrundskontroll av alla som avses anställas. För vissa roller och uppdrag som så kräver kommer även säkerhetsprövning med registerkontroll enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585) förekomma. Slumpmässiga drog- och alkoholtester genomförs på våra arbetsplatser.
Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor om tjänsten, kontakta Sara Johansson, +46767658891, sara.johansson@transtema.com
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
