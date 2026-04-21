IA-Order: Automationselektriker
El & Automation i Åtvidaberg AB / Elektrikerjobb / Åtvidaberg Visa alla elektrikerjobb i Åtvidaberg
2026-04-21
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos El & Automation i Åtvidaberg AB i Åtvidaberg
Automationsmontörer
Publiceringsdatum2026-04-21Utbildningsbakgrund
• Elprogram eller liknande
• Automationsteknik
Meriterande erfarenhet
• Automationsmontör
• Elektriker eller liknandeKörkortskrav
• B
Om jobbet
Vill du vara med och bidra till El & Automation i Åtvidaberg AB:s framgångsresa? Har du erfarenhet av eller utbildning inom el och automation?
Nu söker vi montörer till El & Automation i Åtvidaberg AB! Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Om tjänsten Som montör på El & Automation kommer du att arbeta med montering av apparatskåp. Arbetet sker på våran verkstad eller ute hos kund. Detta sker efter våra egna kretsschema, framtagna efter kunders önskemål. Arbetet innebär allt från plåtbearbetning till koppling av apparatskåp och i mån av kunskap och utbildning även provning och komplettering eller utbyte av styrsystem hos kund.
Vem är du? För denna tjänst söker vi dig som är utbildad inom el och automation, eller har arbetat som elskåpsmontör, automationstekniker eller elektriker. Du som söker jobbet som montör har en god samarbetsförmåga och kan arbeta både i grupp och enskilt, då mycket av vårt jobb bygger på en bra kundkontakt när vi är ute och bygger om. Vi tror därför att du är noggrann, serviceinriktad, kvalitetsmedveten och positiv som person. För att du enkelt ska kunna följa instruktioner behöver du behärska det svenska språket.
Om verksamheten El & Automations i Åtvidaberg grundades 2008 och är ett företag med i dagsläget 16 medarbetare som arbetar inriktat mot konstruktion och tillverkning av apparatskåp, i huvudsak inriktat för fastighetsautomation och elcentraler. Vi jobbar även med lasergravyr för skyltar och gör även kabelmärkning både internt och till våra kunder.
Vår målsättning är att leverera apparatskåp till rätt kvalitet. Avtalad leveranstidpunkt och till fast pris. Allt efter kundens önskemål.
Vi kan även i samråd med kund, hitta rätt lösning för produkten om inte givet underlag finns att tillgå.
Med vår erfarenhet hjälper vi kunden, så att lösningen blir optimal.
Du skickar din ansökan till Epost info@elaut.se
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i Åtvidabergs kommun Östergötlands län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: info@eloautomation.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare El & Automation i Åtvidaberg AB
(org.nr 556802-9986)
Bruksgatan 9 (visa karta
)
597 30 ÅTVIDABERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomas Olsson tomas.olsson@elaut.se Jobbnummer
9867719