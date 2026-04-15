Hybridroll inom Frontend & UX
2026-04-15
Vill du vara med och bygga digitala lösningar som gör verklig skillnad för både patienter och vårdpersonal? Vi söker nu en Frontend / UX-utvecklare till ett av våra produktteam - en roll där du får arbeta både med design och utveckling för att skapa intuitiva och värdeskapande användarupplevelser.
Rollen
Detta är en hybridroll inom Frontend och UX, med en ungefärlig fördelning på 50/50 över tid, med viss flexibilitet beroende på teamets behov (ibland mer kod, ibland mer UX).
Du kommer att tillhöra ett av våra produktteam, där du ansvarar för UX-arbetet samtidigt som du bidrar hands-on i frontendutvecklingen. Du kommer jobba i ett team tillsammans med utvecklare och produkt, där ni gemensamt ansvarar för att förstå användarnas behov och omsätta dem till lösningar som skapar verkligt värde. Vi jobbar iterativt med retros, hög kvalitet, nära samarbete och continuous delivery.
Vad du kommer att göra
Bygga snygga, tillgängliga och snabba gränssnitt med React, Angular, TypeScript, SCSS m.m.
Förbättra och vidareutveckla komponenter och mönster i vårt designsystem
Granska kod och säkerställa best practices för prestanda och tillgänglighet
Designa användargränssnitt med fokus på att maximera användarupplevelse och tillgänglighet
Utveckla interaktiva prototyper för att testa och förfina design baserat på användarfeedback och användbarhetstester
Aktivt ägarskap över vårt designsystem och säkerställa att det hålls uppdaterat med UI-trender, tekniker och teknologier
Vem du är
Vi tror att du:
Har erfarenhet av frontendutveckling och UX-design
Har erfarenhet av att utveckla dina arbetsmetoder med hjälp av AI
Är bekväm med att arbeta i gränslandet mellan design och utveckling
Gillar att prata med användare och omsätta insikter till förbättringar
Har en stark känsla för användbarhet, interaktion och tydlighet
Tycker det är kul att förenkla komplexa problem
Är nyfiken, pragmatisk och gillar att iterera
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Extra plus om du har
Erfarenhet av att arbeta med designsystem
Har erfarenhet av skalbara SaaS-produkter
Erfarenhet från healthtech eller vård
Erfarenhet av användartester eller research
Intresse för tillgänglighet och inkluderande design
Varför Visiba?
För att det du gör här spelar roll. Du är med och bygger lösningar som förbättrar människors hälsa och gör vården mer tillgänglig - tillsammans med kollegor som bryr sig, delar kunskap och vill framåt.
Vi tror på självledarskap, starka team och en kultur där du både får och förväntas ta ansvar och utvecklas.
Vi erbjuder bland annat:
Ett meningsfullt arbete med tydlig samhällsnytta
En värderingsdriven kultur där människor står i fokus
30 dagars semester
1 timme friskvård per vecka på arbetstid
Friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring
Vi gillar att träffas men det finns möjlighet att jobba hemma 40%
Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med teamet
• och mycket mer
Placering & start
Omfattning: Heltid, baserad i Göteborg eller Örebro Start: Så snart som möjligt - vi anställer när vi hittar rätt person
Skicka in din ansökan på svenska eller engelska - det som passar dig bäst.
Frågor om rollen? Kontakta: Jonas Carlsson, Product Development Manager jonas.carlsson@visibagroup.com
Om Visiba
Visiba är ett svenskt healthtech-bolag som sedan 2014 utvecklar digitala lösningar för vården. Vårt mål är att säkerställa att patienter får rätt vård i rätt tid.
Vi är idag ledande inom AI-baserad triagering. Ett exempel är Red Robin, en CE-märkt mjukvara som effektiviserar det pre-kliniska arbetet och stärker beslutsfattandet i vården.
