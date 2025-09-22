husmor sökt

Samfundet S:T Ignatius / Storhushållsföreståndarjobb / Uppsala
2025-09-22


Vi söker hjälp i kommuniteten - deltid, 5-6 timmar/vecka
Vi letar efter en pålitlig och ordningsam person som kan hjälpa oss med praktiska sysslor i kommuniteten.

Publiceringsdatum
2025-09-22

Dina arbetsuppgifter
Handla och laga middag på lördagskvällen med förrätt, huvudrätt och efterrätt. Du är fri att välja rätterna till middagen.
Rensa matvaror i kylskåpet.
Använda veckans rester för att förbereda matlådor att frysa in. Om det inte finns användbara rester utgår denna uppgift.
Ta hand om vårt linnerum, t.ex. tvätta och hålla ordning bland handdukar.
Omfattning: ca 5-6 timmar per vecka. Arbetsdagar är antingen fredag eller lördag, efter överenskommelse.
Vi söker dig som är noggrann, gillar att laga mat, har sinne för ordning och struktur och som känner dig förtrogen med en kyrklig miljö.
Låter det här intressant? Skicka gärna en kort presentation om dig själv och din erfarenhet.
kontakt: Andreas Bergmann
abe700827@gmail.c.om

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: abe700827@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Samfundet S:T Ignatius (org.nr 252002-8727)

Jobbnummer
9520856

