Hundskötare
Årsta Hundcenter AB / Djuruppfödarjobb / Stockholm Visa alla djuruppfödarjobb i Stockholm
2025-12-09
Årsta Hundcenter arbetar med positiv förstärkning och moderna metoder som är baserade på kunskap om hundens behov och ursprung. För oss är det viktigt att i hundträning/inlärning skapa förväntan och motivation, att behandla hundar med respekt för att bygga upp förtroende och tillit. Att skapa ett samarbete med hunden.
#jobbjustnu Vi söker någon som kan hoppa in vid sjukdom eller semester. Det gäller både semestervikariat på flera veckor då du bokas in lång tid i förväg. Men det kan också vara att vi bokar in dig en eller flera dagar med väldigt kort varsel.
Det är en nödvändighet att du har erfarenhet av arbete på hunddagis, d.v.s. har gått med stora hundgrupper (6-8 hundar).
Alla på ett hunddagis förekommande uppgifter såsom:
• Hundpromenader
• Hundvård
• Städning
• Kloklippning, det är ett stort plus om du har erfarenhet av det.
• Informera och ha kontakt med våra kunder
• Utfodring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Telefon: 070-080 99 70
E-post: info@arstahundcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan vikarier". Arbetsgivare Årsta Hundcenter AB
(org.nr 556853-4100), http://www.arstahundcenter.se
Vretensborgsvägen 9 1TR (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Kontakt
VD
Maria Femenia info@arstahundcenter.se 0700809970 Jobbnummer
9636302