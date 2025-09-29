Hundfrisör

Humandogs AB / Djuruppfödarjobb / Nacka
2025-09-29


Vi söker en hundfrisör till vårat dagis & hotell.
Är du en passionerad hundfrisör som älskar att jobba med hundar i alla storlekar och raser? Då kanske du är den vi söker! Vi på Humandogs letar efter en ny kollega som vill vara med och skapa en trygg, lugn och professionell upplevelse för våra fyrbenta kunder och deras ägare.

Dina arbetsuppgifter
Trimning, klippning och bad av hundar
Pälsvård enligt rasstandard eller kundens önskemål
Kloklippning och öronrengöring
Kundkontakt och tidsbokning
Löpande städning och hygienrutiner i salongen

Vi söker dig som:
Har utbildning inom hundtrim eller motsvarande erfarenhet
Har goda kunskaper om olika pälstyper och raser
Är trygg och lugn i hantering av hundar
Har ett professionellt bemötande och god servicekänsla
Är noggrann, ansvarstagande och arbetar självständigt
Har tålamod och ett stort hjärta för djur
Kan arbeta självständigt

Vi erbjuder:
Ett stort utrymme med bra utrustning och utsikt över skärgården
Ett härligt team med passion för djur
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Möjlighet att sätta egna arbetstider och dagar
Förhandlingsbar lön

Skicka din ansökan samt bilder på tidigare arbeten (före/efter) till Humandogs.ab@gmail.com
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Humandogs.ab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hundfrisör".

Arbetsgivare
Humandogs AB (org.nr 559490-2008), http://www.humandogs.se
Skurusundsvägen 153 (visa karta)
131 46  NACKA

Jobbnummer
9531664

