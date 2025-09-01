Human Talent söker Däckskiftare!
Human Talent North AB / Montörsjobb / Luleå Visa alla montörsjobb i Luleå
2025-09-01
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Talent North AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Gällivare
, Umeå
eller i hela Sverige
Human Talent söker Däckskiftare inför den kommande däcksäsongen!
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi tror att de egenskaper som utvecklas genom idrotten - som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press - är ovärderliga i arbetslivet.
Vill du vara en del av ett engagerat team där du kan använda dina idrottsfärdigheter för att skapa framgång även utanför planen? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Inför den kommande däcksäsongen söker vi nu dig drivna och engagerade idrottare eller person med idrottslig bakgrund för arbete med däckskifte, både deltid och heltidsarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Byta och balansera däck på personbilar och lätta lastbilar.
Kontrollera däckens skick och mönsterdjup.
Hantera och organisera däck i verkstaden.
Säkerställa att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet.
Bidra till en trygg och välordnad arbetsmiljö.
Arbetet är säsongsbetonat och kan innebära högt tempo under höstsäsongen. Däcksäsongen startar under oktober månad!Profil
Vi söker dig som är:
Självgående, noggrann och ansvarstagande.
Van att arbeta i ett högt tempo och med fysiskt krävande arbetsuppgifter.
Bra på att samarbeta och har en positiv inställning.
Serviceinriktad och trivs med kundkontakt.
Meriterande:
Erfarenhet av däckbyte eller arbete i verkstad.
B-körkort.
Truckkort.
Vi värdesätter främst dina personliga egenskaper och den erfarenhet du bär med dig från idrottens värld.Så ansöker du
Är detta något för dig?
Ansök via vårt formulär på hemsidan eller skicka ditt CV och personliga brev till oss. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan föra över dina idrottsliga färdigheter till arbetslivet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Jobbnummer
9485525