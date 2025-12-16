Hseq (kvalitets- Och Miljöansvarig)
Råda Industries AB / Hälsoskyddsjobb / Härryda Visa alla hälsoskyddsjobb i Härryda
2025-12-16
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Råda Industries AB i Härryda
Vill du vara med på vår tillväxtresa och samtidigt spela en nyckelroll i att utveckla kvalitet, miljö och hållbarhet? Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker nu en Kvalitets- och miljöansvarig (HSEQ) som vill vara med och stärka våra arbetssätt i takt med att verksamheten växer. Bakgrunden till rekryteringen är att nuvarande HSEQ går i pension, vilket innebär möjlighet till god överlämning och kontinuitet i rollen.
Hos oss får du en betydelsefull roll där du arbetar nära verksamheten och bidrar till att säkerställa att vi uppfyller krav från kunder, myndigheter och standarder, samtidigt som du driver förbättringar som gör verklig skillnad i vardagen. I rollen ansvarar du för kvalitets- och miljöarbetet inom båda våra bolag i koncernen, med nära samarbete mellan verksamheterna.
Om rollen
Som Kvalitets- och miljöansvarig har du det övergripande ansvaret för vårt ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001. Du arbetar både operativt och strategiskt och är ett stöd till hela organisationen i kvalitets- och miljöfrågor.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Förvaltning och utveckling av ledningssystem.
Planering och genomförande av internrevisioner samt samordning av externa revisioner.
Hantering av avvikelser, förbättringsförslag och uppföljning av åtgärder.
Uppföljning av mål, risker och miljöaspekter.
Ansvar för tillstånd, myndighetsdialog och rapportering.
Säkerställande av lag- och regelefterlevnad samt interna rutiner.
Kallar, strukturerar och leder ledningsgruppens sammankomster.
Du arbetar nära ledning och produktion och har en viktig roll i att skapa struktur, tydlighet och engagemang kring HSEQ-frågorna.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll där du får ta ansvar och driva frågor självständigt. Du har förmåga att se både helhet och detaljer och tycker om att omsätta krav till praktiska arbetssätt.
Vi tror att du:
Har praktisk erfarenhet av arbete med ISO 9001 och ISO 14001. Erfarenhet av ISO 3834 är meriterande.
Har erfarenhet av revisioner och systematiskt förbättringsarbete.
Är trygg i kontakter med myndigheter och externa parter
Har god förmåga att kommunicera och skapa delaktighet i organisationen.
Gärna har erfarenhet från industriell verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och rätt inställning, så är du nyexaminerad inom området och intresserad av att visa vad du går för, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Erbjudande
Vi erbjuder dig en arbetsplats med hjärtat på rätta stället där vi är stolta över vårt arbete. Vår företagskultur genomsyras av kämpaglöd, ödmjukhet och ansvarstagande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetare trivs och får utrymme att vara sig själv. Hos oss får du:
En nyckelroll med stort inflytande (med i ledningsgrupp).
Korta beslutsvägar och nära samarbete med verksamheten.
Tjänsten innebär möjlighet till en lång och trygg upplärningsperiod, där du arbetar parallellt med nuvarande HSEQ-ansvarig under en längre övergångstid.
Flexarbetstid, friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring.
Utvecklingsmöjligheter och individuell lönesättning.
Arbete i nyrenoverade, fräscha lokaler.
Du har möjlighet att utgå från Mölnlycke eller Ödsmål, samtidigt som rollen innebär ett nära och regelbundet arbete på båda våra verksamhetsorter (2-3 dagar på respektive enhet).
Arbetstid: Dagtid mån-tors 07:00-16:00, fre. 07:00-14:45 med flexmöjligheter
Anställningsform: Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsvillkor: Enligt kollektivavtal med Unionen.
Tjänsten tillsätts som en del av en planerad överlämning, där nuvarande HSEQ-ansvarig successivt trappar ner inför pension.Publiceringsdatum2025-12-16Så ansöker du
Ansök genom att maila CV och personligt brev till ansokan@radacoating.se
. Berätta gärna varför du vill arbeta hos oss och vad du kan bidra med till tjänsten och vår verksamhet i stort.
Sista ansökningsdag är 2026-01-31 men tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Råda Koncernen består av Råda Industries AB och dess dotterbolag Råda Coating AB, med verksamhet i Mölnlycke och Ödsmål. Tillsammans bedriver vi industriell verksamhet med fokus på kvalitet, kompetens och långsiktighet . Våra kunder finns inom en rad olika branscher såsom medicinteknik, försvarsindustri, marinindustri och verkstadsindustri.
Råda Industries AB, med säte i Mölnlycke, är moderbolag i koncernen och ansvarar för koncerngemensamma funktioner. Råda Industries är en komplett partner inom metallbearbetning. Bolaget har cirka 30 anställda.
Råda Coating AB, tidigare Prestanda Lacktjänst, ingår i koncernen sedan 2021 och har sitt säte i Ödsmål med cirka 25 anställda. Bolaget är specialiserat inom våtlackering, maskering, montering och blästring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Vi tar endast emot ansökningar via mail, ansokan@radaindustries.se
E-post: ansokan@radaindustries.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Råda Industries AB
(org.nr 556040-0896), https://radaindustries.se/
Fraktvägen 4 (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-Chef
Elin Berglund elin.berglund@radaindustries.se Jobbnummer
9647242