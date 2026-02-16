HSE Konsult till Vattenfall
2026-02-16
Trivs du i en roll där du får arbeta nära verksamheten och göra skillnad i praktiken? Är du en person som gärna kombinerar arbetsmiljö, säkerhet och förbättringsarbete med ett operativt arbetssätt ute i fält? Vill du vara en del av ett samhällsviktigt uppdrag där säkerhet alltid är högsta prioritet? Då kan rollen som HSE-konsult hos Vattenfall Services Nordic vara nästa steg för dig.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Vattenfall Services Nordic en HSE-konsult. I rollen som HSE-konsult arbetar du nära den operativa verksamheten och fungerar som stöd och hjälp i frågor kopplade till arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Arbetet innebär regelbundna besök ute på arbetsplatser där du bidrar med struktur, utbildning och förbättringsarbete. Du möter även beställaren i fält vid olika tillfällen och har en aktiv roll vid större störningar. Du kommer att arbeta inom södra Norrland och ha en viktig roll i att säkerställa att arbetsmiljö- och miljölagstiftning följs. Rollen innebär fysiska besök i din region, vilket innebär att resor ingår i tjänsten.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Vattenfall Services Nordic under minst 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
En operativ och verksamhetsnära roll där du får arbeta ute i fält och påverka säkerhetskulturen på riktigt
Ett självständigt arbete med stort förtroende och frihet under ansvar
Stöd från en etablerad HSSEQ-organisation med bred specialistkompetens
Möjlighet att arbeta inom en samhällsviktig verksamhet som bidrar till Sveriges energiomställningPubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Arbeta operativt ute i fält med kontroller, uppföljning och utbildning
Implementera HSE-krav kopplat till nya avtal
Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö- och miljölagstiftning
Arbeta med riskhantering och stödja verksamheten i säkra arbetssätt
Följa upp elsäkerhetsfrågor och bidra till förebyggande säkerhetsarbete
Vara ett stöd till verksamheten i förbättringsarbete och pedagogisk kunskapsöverföring
Delta aktivt vid storstörningar för att säkerställa ett säkert arbetssätt
Vi söker dig som
Erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära inom arbetsmiljö, miljö eller säkerhet och känner dig trygg i att stötta verksamheten ute i fält
Förståelse för ledningssystem och är van att läsa och tolka krav i avtalsdokumentation
B-körkort
ESA
BAS-P/U
HLR
Erfarenhet av förbättringsarbete och ett pedagogiskt arbetssätt
Kännedom om arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets AFS:ar
Kännedom om miljöbalken samt miljö- och hälsoskyddsfrågor
Kännedom om elsäkerhetslagstiftning och riskhantering
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av revisionsarbete kopplat till HSSEQ
Erfarenhet från energi-, entreprenad- eller elkraftsbranschen
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Sundsvall/Sollefteå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
