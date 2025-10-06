HR-support på 50 % | Stockholm
Experis AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad och vill arbeta deltid med HR-frågor där du stöder chefer och medarbetare? Just nu söker vi på Jefferson Wells en HR-support på 50 % till vår kund i Stockholm. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Stockholm
Start: Omgående
Uppdrag: Konsultuppdrag 50 % till och med januari 2026
Om uppdraget
I rollen som HR-support blir du en viktig kontaktpunkt för både chefer och medarbetare i organisationen. Du arbetar brett med HR-administration och frågor kopplade till processer och system, där noggrannhet och service är centralt. Din insats bidrar till kvalitet och tillförlitlighet i HR-data och leveranser.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Hantera inkommande ärenden via ärendehanteringssystemet Jira.
* Ge stöd i frågor som rör kollektivavtalet EFA.
* Administrera anställningsavtal, övertidsdispenser, tidrapporter och andra HR-relaterade dokument
* Uppdatera och underhålla organisationsstrukturer i IFS.
* Hantera utlägg och ersättningar.
* Svara på frågor rörande anställningsförhållanden, exempelvis arbetstid, föräldraledighet och tjänstledighet.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av HR-support och som trivs med att vara den som stöder både chefer och medarbetare i olika HR-frågor. Du är självgående, serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har gott omdöme, vilket gör att du kan agera professionellt och balanserat i olika situationer. Du trivs med att samarbeta i team men kan även driva egna uppgifter framåt och leverera resultat med hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
* Erfarenhet av arbete i HR-support med service till chefer och medarbetare.
* God kännedom om frågor kring kollektivavtal, föräldraledighet, tjänstledighet och ersättningar.
* Vana vid att arbeta administrativt i HR-system och att vårda och uppdatera data.
* Mycket goda kunskaper i Excel och erfarenhet av att ta fram rapporter och sammanställa HR-statistik.
Meriterande
* Erfarenhet av HR-modulen i IFS.
* Erfarenhet av att skriva anställningsavtal.
* Erfarenhet av hantering av tidrapporter.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Med vår unika expertis och branscherfarenhet hjälper vi verksamheter att växa samtidigt som vi erbjuder långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda spännande uppdrag inom många olika branscher.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalet sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fe704227-5177-". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Ella Peterson Ella.Petersson1@jeffersonwells.se Jobbnummer
9542505