HR-strateg, kompetensförsörjning
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2025-09-01
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
Är du redo för nästa steg? Nu kompletterar vi vårt team med en HR-strateg med inriktning kompetensförsörjning som vill vara med och göra skillnad i en kommun med stark tillväxt och snabb utveckling. Skellefteå befinner sig mitt i en samhällsomvandling, vilket gör detta till en otroligt spännande tid att arbeta med HR-frågor hos oss!
Vi erbjuder dig ett stimulerande, självständigt arbete med stort eget ansvar och en arbetsplats med kompetenta och trevliga kollegor.
Utbildning och arbetsmarknad är en av kommunens största förvaltningar med cirka 3 000 medarbetare inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad. HR-enheten leds av en HR-chef och består av åtta HR-specialister och en HR-controller inom det verksamhetsnära HR-stödet samt två HR-strateger. HR-enhetens uppdrag är att företräda kommunens personalpolitik, att ge stöd och råd till förvaltningens chefer samt att utveckla våra HR-processer. Nu vill vi komplettera vårt team med en HR-strateg som framför allt ska driva och utveckla och förvaltningens strategiska kompetensförsörjningsarbete.
Att flytta till Skellefteå är enkelt - vi ser till att du får stöd med att hitta ett hem i en kommun som är mitt i en spännande utvecklingsresa. Här finns plats för både arbetsliv och livskvalitet. Välkommen med din ansökan!
I din ansökan behöver du enbart bifoga ditt CV, personligt brev ersätts av frågor som du svarar på när du gör din ansökan.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som HR-strateg kommer du att leda, driva, och samordna det strategiska kompetensförsörjningsarbetet inom förvaltningen. I dina arbetsuppgifter ingår att ta fram behovsanalyser och nyckeltal för att identifiera strategier och insatser till förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Du ansvarar för uppföljning av planen samt att säkerställa att de aktiviteter som beslutats också genomförs. En naturlig del i detta arbete är nära dialog och samverkan med chefer i verksamheten.
Utöver kompetensförsörjning kan ditt uppdrag som HR-strateg också omfatta andra strategiska utvecklingsarbeten inom HR-området. Du har ett nära samarbete med dina kollegor inom HR-enheten, liksom förvaltningens bemanningsenhet, i syfte att hålla ihop frågorna kring kompetensförsörjning, arbetsmiljö och lönebildning.
Arbetsuppgifterna innebär också att bereda och ta fram olika slags underlag till politiska nämnder och ledning inom ditt ansvarsområde. Du samverkar med kommunens HR-strateger och andra aktörer både inom och utanför organisationen, och du kan komma att ingå i samarbeten i kommunövergripande projekt eller nätverk. Du förväntas omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad med vad som händer inom området och bidra med nya lösningar som stödjer verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom HR-området eller annan högskoleutbildning som vi bedömer relevant för uppdraget. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av HR-arbete och utvecklingsfrågor på strategisk nivå. Det är meriterande om du har arbetat med kompetensförsörjningsfrågor, arbetat i nätverk eller projekt samt har erfarenhet av att driva och leda frågor i en komplex verksamhet och/eller i en politiskt styrd organisation.
Som person är du trygg, driven, idérik och kommunikativ i såväl tal som skrift. Du har en god initiativförmåga och kan organisera och strukturera dina arbetsuppgifter på ett sätt som möjliggör att det strategiska arbetet fortlöper på ett framgångsrikt sätt.
Då uppdraget innebär samverkan med både interna och externa aktörer är det avgörande att du har förmågan att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer till andra samt har ett professionellt bemötande.
ÖVRIGT
Utbildning och arbetsmarknad är en av kommunens största förvaltningar med cirka 3 000 medarbetare. Vår verksamhet finns i hela kommunen med cirka 35 grundskolor, 87 förskolor, 40 fritidshem och fyra gymnasieskolor. Vi arbetar för att barn och unga ska ha de verktyg de behöver för att hitta rätt i både nutid och framtid. Vi verkar för en helhetssyn och en röd tråd i utveckling och lärande från förskola till och med gymnasiet. En växande vuxenutbildning och en arbetsmarknadsenhet med fokus på de som behöver extra stöd ingår också i förvaltningen.
För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/.
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
Läs mer om Skellefteå här:https://skelleftea.se
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "554400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
HR-partner, rekryteringscenter
Elin Björkman 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9484439