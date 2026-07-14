HR-specialist inom rekrytering, tillsvidare
Sjöfartsverket / Personaltjänstemannajobb / Norrköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Norrköping
2026-07-14
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Sveriges vackraste arbetsplats söker HR-specialist inom Rekrytering med placering i Norrköping
Brinner du för att stötta chefer i att rekrytera rätt person till rätt plats? Då har du hittat rätt!
Personalenheten är en styrande och stödjande avdelning vars uppdrag är att bidra till att Sjöfartsverket är en attraktiv arbetsplats med ett starkt arbetsgivarvarumärke och en effektiv verksamhet. Vi stöttar kärnverksamheten i operativa HR-frågor samt utvecklar HR-strategier, riktlinjer, rutiner, utbildning och rådgivning till chefer, ledare och medarbetare. Enheten består av Enhetschef, Sektionschefer, HR-partners, HR-specialister, Avtalsspecialister och HR-administratörer. Vi är för närvarande 32 professionella HR-kollegor på avdelningen. Vi är inne i ett spännande utvecklingsskede och vidareutvecklar vår HR-organisation, arbetsmetoder och vårt HR-erbjudande – ett arbete där du och dina kollegor kommer att spela en avgörande roll.
Att arbeta som HR-specialist inom rekrytering
Som HR-specialist inom rekrytering på Sjöfartsverket har du en viktig roll som professionellt stöd till våra chefer genom hela rekryteringsprocessen – från uppstart till slutkandidat. Du arbetar tvärfunktionellt inom Sjöfartsverkets olika verksamheter och stöttar chefer i att rekrytera en bredd av kompetenser, från lättmatroser till sjöss till projektledare och IT-specialister i land.
Arbetet omfattar både större volymrekryteringar av timavlönade medarbetare men även tillsvidaretillsättningar. Rollen är operativ och innebär ett stort fokus på rekryteringsadministration, där du säkerställer att processerna håller hög kvalitet och att cheferna får ett nära och professionellt stöd genom hela rekryteringen.
Sjöfartsverket befinner sig i en digital utvecklingsresa som kommer att pågå under flera år. Det innebär att delar av rekryteringsarbetet i dagsläget genomförs manuellt och att rollen därför passar dig som är prestigelös, strukturerad och trivs med arbetsuppgifter som har administrativ karaktär.
I de fall det rör sig om säkerhetsklassade befattningar kommer du att genomföra säkerhetsprövningar med tillhörande säkerhetsprövningsintervjuer. Du samarbetar nära HR-partners, HR-administratörer, Avtalsspecialister och övriga HR-specialister för att utveckla och förbättra våra HR-processer samt bidra till en effektiv och kvalitativ verksamhet. I rollen kan även andra HR-relaterade arbetsuppgifter förekomma.
Vi söker dig som uppskattar att vara en möjliggörare för cheferna – någon som trivs med att få processer att fungera, har sinne för detaljer och ser att ett väl genomfört administrativt arbete är en förutsättning för en professionell och rättssäker rekryteringsprocess. På sikt kan det finns möjlighet att utvecklas i takt med verksamhetens och processernas fortsatta utveckling.
Eftersom Sjöfartsverkets verksamhet är spridd geografiskt kan resor i tjänsten ingå.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen krävs att du har:
flerårig akademisk utbildning inom HR-området (exempelvis HR/eller personalvetarprogrammet om 180hp)
kunskap (via studier, praktik eller arbetslivserfarenhet) om rekrytering och kompetensbaserad rekryteringsteknik
mycket god förmåga att hantera administrativa uppgifter som kräver noggrannhet
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av att:
självständigt driva rekryteringsprocesser, enligt principen om kompetensbaserad rekrytering
att parallellt arbeta med flera rekryteringar med olika inriktningar och rekryterande chefer, och att snabbt sätta dig in i nya rekryteringsuppdrag
arbeta i en verksamhetsnära operativ 24/7 verksamhet
arbeta med säkerhetsprövningsprocessen och genomförande av säkerhetsprövningssamtal
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen passar dig som trivs med att arbeta nära verksamheten i det operativa rekryteringsarbetet. Du är prestigelös, noggrann och ser värdet i att skapa struktur och kvalitet, även när arbetssätt och processer stundtals kräver en hel del manuella inslag. Vi ser att du har en god inställning till samarbete mellan kollegor inom enheten men också ute i vår verksamhet för att bidra till ett gott arbete för myndigheten. Vi ser även att du har en god kommunikativ förmåga och ett öga för detaljer för att stötta våra chefer i rekryteringsarbetet på bästa sätt.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast.
Intervjuer kommer att genomföras digitalt efter sommarsemestern med planerad start tidigast v.34
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Enhetschef Jessica Lindh, jessica.lindh@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771–630000.Publiceringsdatum2026-07-14Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 10e augusti 2026.
Diarienummer: 26-04334
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654)
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Sjöfartsverket Jobbnummer
10002257