HR-specialist inom lönebildning
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251652 Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Arbetsgivarenheten är en av tre enheter inom HR-avdelningen och ansvarar för stadens övergripande arbete med bland annat förhandling, kommuncentral samverkan, lönebildning, arbetstid, arbetsmiljö, rehabilitering, anställningsvillkor och pension. Nu söker vi en ny kollega som främst kommer att arbeta inom processen för Malmö stads lönebildning.
Tillsammans med ansvarig processledare driver och utvecklar du det stadsgemensamma arbetssättet, samt genomför delar av det operativa lönebildningsarbetet på kommunnivå. Det innebär exempelvis att ta fram, bearbeta, analysera och presentera lönestatistik på kommunövergripande nivå, göra sammanställningar och underlag inför lönebildningsåret och att arbeta med både förberedelse, utvärdering och uppföljning. Systemstödet för arbetet utgörs till största delen av Personec Förhandling och Qlik Sense
I rollen ingår också att planera, sammankalla och delta vid överläggningar och avstämningar med fackliga organisationer i samband med löneöversyn. Du kommer även att vara en viktig del i arbetet med stadens årliga lönekartläggning och utvecklingen av arbetssätten för denna. Närliggande områden kan också komma att bli aktuella i tjänsten, såsom arbetsvärdering, fackliga förtroendemannafrågor och andra analys- och utvecklingsfrågor som avdelningen ansvarar för.
Arbetet sker i nära samarbete både inom HR-avdelningen samt med HR-kollegor på förvaltningarna med utgångspunkt i att se, synka och samla behov i organisationen för att stärka utvecklingskraften i våra gemensamma arbetsgivarfrågor. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du:
• Högskoleutbildning motsvarande minst 180 hp inom HR eller annan för uppdraget lämplig inriktning
• Minst fem års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
• Erfarenhet av att arbeta med lönebildning och lönekartläggning
• Erfarenhet av att arbeta med lönestatistik inklusive sammanställning, analys och presentation
• Erfarenhet av facklig samverkan och förhandling
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• God generell systemkunskap och intresse för utveckling på området som kan stödja analysarbetet
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande uppdrag inom offentlig sektor.
Som person är du strukturerad, noggrann och självgående. Du har god analytisk förmåga och förstår och kan presentera numeriska och statistiska underlag på ett pedagogiskt sätt. Du samarbetar bra med andra, lyssnar och bidrar till gemensamma lösningar på ett konstruktivt sätt.
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen på stadskontoret ansvarar för arbetet med policy-, strategi- och utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering inom HR- och arbetsgivarområdet för Malmö stad som helhet. Vi ansvarar för systemstöd inom HR, bereder ärenden till Kommunstyrelsen och dess arbetsgivarutskott samt ansvarar för kommuncentral samverkan. I samarbete med förvaltningarna driver vi utveckling inom stadens gemensamma arbetssätt och politiskt beslutade HR-processer.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt cirka 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt SACO/Akavia
Åsa Lindstedt Jarlstam asa.jarlstam@malmo.se 040-345116 Jobbnummer
9454933