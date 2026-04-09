HR-specialist inom chefsförsörjning
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-04-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Nu söker vi en ny kollega till den kommunövergripande kompetensförsörjningsenheten på Malmö stads HR-avdelning.
Som HR-specialist får du en central roll i att forma och utveckla Malmö stads arbete med chefs- och ledarutveckling. Tillsammans med kollegor driver du strategiska satsningar från analys till genomförande - med fokus på att skapa relevanta, kvalitativa och moderna utvecklingsinsatser för stadens chefer. På sikt kan rollen också innebära mer arbete kopplat till medarbetarskap och kompetensutveckling för medarbetare.
Du arbetar i nära samarbete med kollegor i staden och har ett helhetsansvar som omfattar omvärldsbevakning, behovsanalys samt utveckling, upphandling och uppföljning av ledarskapsprogram. Genom ditt arbete bidrar du till att stärka stadens långsiktiga chefsförsörjning och position som en attraktiv arbetsgivare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva utvecklingen av ett mer sammanhållet och tillgängligt erbjudande för chefsutveckling, med särskilt fokus på att vidareutveckla stadens digitala lärutbud och integrera digitala och flexibla lärandeformer.
Designa, utveckla och vidareutveckla chefsprogram och andra utvecklingsinsatser, där digitala lärandeformer utgör en central del.
Ansvara för planering, samordning och uppföljning av chefsutvecklingsinsatser och program.
Initiera och medverka i upphandlingar, exempelvis av konsulter för utveckling av digitalt utbildningsinnehåll eller ramavtal inom ledarskaps- och managementutveckling.
Analysera behov i organisationen samt omvärldsbevaka utvecklingen inom ledarskap, lärande och kompetensförsörjning.
Samverka med förvaltningar och andra funktioner i staden för att säkerställa relevans och genomslag i arbetet.
I rollen ingår även att skriva utredningar, rapporter och andra beslutsunderlag till styrgrupper, ledningsgrupper och politik. Likaså att delta i utvecklingsarbete inom andra HR-processer som drivs av kollegor på avdelningen.Kvalifikationer
Som medarbetare på stadskontoret bär du tre viktiga roller. Som tjänsteperson arbetar du rättssäkert och i linje med vårt uppdrag. Som verksamhetskunnig bidrar du med din kompetens till utveckling och resultat. Som kollega samarbetar du, delar kunskap och bidrar till en god arbetsmiljö.
För den här tjänsten behöver du ha följande:
Akademisk examen inom HR eller annan för uppdraget relevant inriktning
Bred erfarenhetsbas inom HR med särskilt fokus på kompetensförsörjning, lärande eller chefsutveckling
Erfarenhet av arbete med chefsförsörjning och chefsutveckling på strategisk nivå
Erfarenhet av att bygga upp systematik för internutbildningar, chefs- och medarbetarutveckling i en större organisation
Erfarenhet av att leda projekt, processer och utvecklingsarbete
Erfarenhet av att göra utredningar och skriva rapporter
Erfarenhet av arbete riktat till chefer eller ledningsgrupper
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har arbetat i liknande roller inom en organisation med en stor bredd av verksamheter, samt om du har erfarenhet av offentlig upphandling av konsult- eller utbildningstjänster.
Dina personliga förmågor är viktiga för att du ska lyckas i uppdraget, och vi söker dig som tillämpar en helhetssyn och har god organisatorisk systemförståelse. Du är skicklig på att skapa och förvalta goda relationer och hitta lösningar tillsammans med andra. Uppdragen kräver ofta en pedagogisk förståelse och uthållighet från idé till resultat.
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen på stadskontoret ansvarar för arbetet med policy-, strategi- och utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering inom HR- och arbetsgivarområdet för Malmö stad som helhet. Vi ansvarar för systemstöd inom HR, bereder ärenden till Kommunstyrelsen och dess arbetsgivarutskott samt ansvarar för kommuncentral samverkan. I samarbete med förvaltningarna driver vi utveckling inom stadens gemensamma arbetssätt och politiskt beslutade HR-processer. På kompetensförsörjningsenheten arbetar åtta medarbetare med frågor kopplade till stadens övergripande kompetensförsörjning. Arbetet omfattar bland annat chefsförsörjning, chefsutveckling samt rekryteringsprocesser. Enheten ansvarar även för samordning och stöd vid rekrytering av förvaltningsdirektörer och bolags-vd:ar. Utifrån ett helhetsperspektiv sker samverkan med avdelningens två övriga enheter genom gemensamma arbetssätt och systemstöd.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt cirka 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
9844487