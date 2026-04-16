HR-specialist inom arbetsmiljö
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götala / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-04-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götala i Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vid Räddningstjänsten Östra Götaland arbetar vi alla för samma mål. Att göra olyckorna färre och skadorna mindre. Vi måste kunna sprida kunskap, hantera många sorters olyckor och möta medmänniskor. Och vi måste finnas där för varandra. Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss.
Brinner du för arbetsmiljöfrågor och vill arbeta i en verksamhet där ditt arbete bidrar direkt till ett tryggare samhälle? Nu söker vi en engagerad och professionell HR-specialist inom fysisk arbetsmiljö.
I denna roll får du en central funktion i att stärka våra arbetssätt, bygga strukturer och driva utveckling framåt. Du blir en uppskattad del av vår HR-funktion och arbetar nära chefer, medarbetare och skyddsorganisationen för att säkerställa att vi har en arbetsmiljö som är trygg, hållbar och i linje med gällande lagstiftning och våra interna styrdokument.
Du kommer att leda och vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fysisk arbetsmiljö, arbeta både förebyggande och långsiktigt, och vara den som ser till att våra riktlinjer och rutiner omsätts i praktiken. Du genomför riskbedömningar, skyddsronder och utredningar, följer upp lagkrav och styrdokument, och tar fram tydliga processbeskrivningar och beslutsunderlag. Du utbildar och stöttar chefer och medarbetare i arbetsmiljöfrågor, och driver utvecklingen av vårt digitala arbetssätt - gärna med stöd av dataanalys och moderna tekniker som AI.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljöansvarig eller motsvarande HR erfarenhet inom arbetsmiljöområdet med särskilt fokus på fysisk arbetsmiljö. Titeln anpassar vi efter den utbildning och erfarenhet du tar med dig.
Du har vana av att genomföra riskbedömningar och är trygg i att utbilda chefer och medarbetare inom arbetsmiljöområdet. Rollen innebär nära samarbete med vår skyddsorganisation, vilket gör att erfarenhet av sådant samarbete är ett krav. Det är även meriterande om du har arbetat med utredningar av arbetsmiljöärenden eller har erfarenhet från räddningstjänst eller annan utryckande verksamhet. Du arbetar strukturerat och självständigt, tar initiativ och skapar trygghet genom din kompetens och ditt sätt att kommunicera. Du har lätt för att bygga förtroende, förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt och samarbeta med många olika yrkesgrupper.
Du har hög integritet och ett genuint engagemang för att göra arbetsmiljön bättre. Du drivs av att skapa ordning, bidra med analys och främja en kultur där säkerhet, omtanke och professionalism går hand i hand. Hos oss gör du skillnad varje dag, i en verksamhet som är viktig för hela samhället.
Du behöver ha god kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning och kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana, särskilt i Microsoft Office, och det är meriterande om du har arbetat med AI-baserade verktyg som stöd i analys- eller utvecklingsarbete. Körkort med minst B-behörighet är ett krav.
Viktigt att veta
Vi erbjuder dig en arbetsplats i ständig utveckling, och vi jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla representerade yrkesroller, och både kvinnor och män. Eftersom vi är viktiga för våra invånare är det värdefullt för oss som räddningstjänst att vi speglar samhället. Vi värderar därför kulturell kompetens då vi ser att det tillför ytterligare förståelse, erfarenhet och kunskap i våra möten med invånare samtidigt som det utvecklar vår organisation.
Vi arbetar aktivt med en trygg och hälsosam arbetsplats med en nolltolerans mot kränkande särbehandlingar, trakasserier och diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares välmående och arbetar aktivt för en god balans mellan arbete och privatliv, med möjlighet till träning och en hållbar arbetsbelastning. Vi är en drog- och alkoholfri arbetsplats så därför gör vi drogtest med stöd av företagshälsovård innan anställning. Vi följer arbetsrättsliga lagar och vi har kollektivavtal vilket vi ser som en trygghet i arbetslivet.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inom vår verksamhet är samtliga medarbetare krigsplacerade. För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av GDPR (dataskyddsförordningen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar.Om företaget
Vi är ett kommunalförbund som har fem medlemskommuner: Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Vi är totalt omkring 470 medarbetare inom både förvaltningsorganisationen och den utryckande verksamheten. Förbundet omfattar fyra heltidsstationer, tolv deltidsstationer och fyra räddningsvärn, och vi har i genomsnitt cirka 75 medarbetare i tjänst dygnet runt.
Förtroendet för räddningstjänsten är stort bland invånarna. De litar på att vi finns där för dem i vardagen, i alla situationer. För att leva upp till det förtroendet behöver vi kunna lösa många olika utmaningar.
Vi måste sprida kunskap. De vi möter ska veta hur de undviker faror och olyckor - hemma, på jobbet, i naturen. Det gäller alla invånare i alla åldrar, men inte minst framtidens säkerhetsambassadörer på förskolor och skolor.
Vi måste kunna släcka bränder, snabbt och säkert, och hjälpa till vid alla olika sorters olyckor. Vi måste kunna möta våra medmänniskor, där de befinner sig. Både geografiskt och känslomässigt. Vi måste kunna hantera människor i kris. Professionellt och emotionellt.
Och vi måste finnas där för varandra, och se till att alla som jobbar hos oss har de bästa förutsättningarna att uppfylla sitt viktiga uppdrag.
Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Så vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götala
(org.nr 222000-2758), http://www.rtog.se/
Albrektsvägen 150 (visa karta
)
602 39 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Funktion: HR Kontakt
Axel Wahle, Sveriges Ingenjörer 010-4804227
9857448