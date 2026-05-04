HR-partner till SiS
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-05-04
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med HR i en verksamhet som gör verklig skillnad och samtidigt befinner sig i expansion och förändringsfas? På Statens institutionsstyrelses HR-avdelning arbetar vi strategiskt och verksamhetsnära med att stödja och utveckla en organisation i tillväxt, med fokus på ledarskap, medarbetarskap och långsiktig kompetensförsörjning.
Som vår nya HR-partner är du en viktig del av HR:s verksamhet i arbetet tillsammans med myndighetens hem för missbruks- och ungdomsvård. Du drivs av att arbeta med kvalificerat stöd till chefer och HR-generalister i verksamheten, i såväl operativa som strategiska frågor för att säkerställa hög kvalitet inom HR-arbetet. Du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor med målet att vara ett likvärdigt, rättssäkert och effektivt stöd, genom att handlägga, samordna och utveckla HR-frågor. Till din hjälp har du ditt närmaste team bestående av erfarna HR-partners, men även övriga medarbetare inom avdelningen.
Du skapar trygghet och stabilitet genom ditt partnerskap. Du undersöker, kartlägger och identifierar de insatser som behövs och tar hjälp av dina kollegor för att komma framåt som arbetsgivare. Vi har en intensiv och samhällsviktig verksamhet och du är beredd på att aktivt bidra till chefernas utveckling och kunskapsbyggande. Detta gör du tillsammans med dina kollegor på sektionen och övriga avdelningen.
HR-avdelningen består av tre sektioner som totalt innebär mer än 100 medarbetare, och den lediga anställningen är placerad vid sektionen för arbetsrätt och lön. I dagsläget är vi sju HR-partner och denna rekrytering innebär en utökning till åtta HR-partner för att bättre möta verksamhetens behov av HR-stöd.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant examen på högskole- eller universitetsnivå med inriktning mot HR eller annan inriktning i kombination med för befattningen längre och relevant erfarenhet.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete som HR-partner eller motsvarande i annan större organisation
Erfarenhet av att stödja, coacha och utveckla chefer i arbetsgivarrollen
Goda kunskaper och aktuell erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning och tolkning av kollektivavtal.
Gedigen erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt samt stödjande och styrande med frågor inom arbetsmiljö, rehabilitering och övriga personalärenden
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av liknande roll i offentlig sektor
För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att lyfta blicken, se till helheter och ta hänsyn till det större perspektivet, där du har hela verksamhetens bästa som utgångspunkt för ditt agerande och dina beslut. Du har ett gott omdöme och förmåga att väga samman komplex information med olika hänsynstaganden. Denna förmåga vägleder dig vid uttalanden, agerande och beslut och du är en tydlig arbetsgivarföreträdare. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Din flexibilitet och problemlösande förmåga gör att du snabbt kan ändra ditt förhållningssätt och anpassa dig efter rådande situation.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg, stabil och är självgående. Du står stadigt i din HR-kompetens tillsammans med ett professionellt och pedagogiskt förhållningssätt. Du tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor, och din förmåga att kommunicera tydligt och konstruktivt gör dig till en värdefull samarbetspartner. För att utvecklas i rollen underhåller du din specialistkompetens kontinuerligt och är en kunskapsresurs för andra.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringort: SolnaSå ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20 maj 2026
Diarienummer: 2.9.1-4202-2026Kontakt
Maria Emtfors, Sektionschef, 010-453 43 38
Jenny Kingstedt, ST/OFR, 010-453 40 77
Isabelle Strid, Saco-S, 010-453 40 68
Adham Abu-Sultan, SEKO, 010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 41 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
9888537