Consensus Sverige AB / Administratörsjobb / Karlskoga
2026-03-30
Bli vår nästa HR-stjärna i Karlskoga! Vi erbjuder en självständig och stimulerande roll där du direkt påverkar utvecklingen av Nammo Sweden's HR-verksamhet. Hos oss blir du en del av ett unikt, framgångsrikt företag som bidrar till att skydda människor och nationer. Här får du utrymmet att växa i en expansiv miljö som strävar framåt.
Som HR-Partner kommer du vara en del av Nammo Sweden's gemensamma HR-organisationen och bygga verksamhetsnära arbete för framtiden. Rollen är bred och spänner över alla områden från rekrytering, arbetsrätt, psykosocial arbetsmiljö till kompetens- och organisationsutveckling och chefsstöd.
Ditt fokus blir framför allt enheten i Karlskoga men du kommer även att bistå med stöd till samtliga verksamheter i Sverige som även finns i Lindesberg, Karlsborg och Vingåker. Nammos kraftiga tillväxt innebär att många chefer är nya i organisationen och sina roller. Därför blir en viktig uppgift att stötta och stärka cheferna i deras uppdrag som arbetsgivare.
Kvalitetssäkra och driva det operativa HR-arbetet
Samordna HR-arbetet; rekrytering, utbildningsinsatser, HR-kommunikation, rehab etc
Arbeta med arbetsrättsliga och kollektivavtalsfrågor
Förhandlingar med arbetstagarorganisation
Medverkan i organisationsutvecklingsprojekt och förändringsprocesser
Delta i förändrings- och förbättringsprocesser samt andra HR-relaterade projekt inom bolaget och internationellt
Du kommer att ingå i ett härligt team med kompetenta HR-kollegor som trivs och jobbar nära tillsammans. Du rapporterar till HR Director och ingår i den lokala ledningsgruppen.
För att trivas och lyckas i rollen som HR-Partner motiveras du av utmaningar och en variationsrik arbetsdag. Du vågar vara kravställande men är samtidigt lyhörd och samarbetsorienterad samt har lätt för att skapa långsiktiga relationer. Vidare har du en god kommunikativ förmåga, såväl skriftlig som muntlig. Du är självständig och har ett starkt eget driv kombinerat med eftertänksamhet, noggrannhet och uthållighet. Dessutom är du professionell och inser HR's värde för affären samt har välgrundade och tydliga värderingar. Du bör också ha:
Relevant akademisk utbildning inom HR
3-5 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, helst från tillverkningsindustri alternativt från myndighet såsom Försvarsmakten eller Polisen
Erfarenhet av att arbeta med chefsstöd
Förhandlingserfarenhet
Erfarenhet av arbete i HCM system
Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
I den här rekryteringen samarbetar vi med Consensus. För mer information är du välkommen att kontakta Nathalie Tyresgård 073-221 98 43 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Då vi hanterar ansökningar löpande ser vi fram emot din ansökan via www.consensus.nu
så snart som möjligt men senast 26 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Consensus Sverige AB
691 32 KARLSKOGA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nammo Sweden Karlskoga
Nathalie Tyresgård nathalie.tyresgard@consensus.nu +46732219843
