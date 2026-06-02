Junior Redovisningskonsult till Nodum Revision
2026-06-02
Vill du få en bra start inom redovisning i en roll där du får lära dig mycket, ta ansvar över tid och bli en del av ett team med nära samarbete? Hos Nodum Revision får du en varierad och utvecklande start tillsammans med erfarna kollegor.
Om rollen
Som junior redovisningskonsult får du en bred och utvecklande start inom ekonomi. Du arbetar med löpande bokföring, avstämningar, moms och andra återkommande uppgifter för flera av våra kunder. I konsultrollen ser dagarna olika ut och arbetsuppgifterna skiftar, vilket gör att du behöver gilla variation, eget ansvar och kontakten med både kunder och kollegor.
Du arbetar nära erfarna kollegor som stöttar dig i arbetet och hjälper dig att utvecklas i takt med att du blir mer självgående. På sikt finns möjlighet att växa in i egna kunduppdrag och ta ett större ansvar.
Vi söker dig som har en YH-utbildning, högskoleutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet inom ekonomi. Du har grundläggande kunskaper i bokföring och ser det här som en utvecklande start på yrkeslivet. Du är noggrann, strukturerad, ansvarstagande och tycker om att ge bra service.
Viss förståelse för moms och erfarenhet av ekonomisystem som Fortnox eller Visma är positivt. Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar, lära dig nya saker och bidra i samarbetet med både kunder och kollegor. Du gillar också att lösa problem och ta dig an de utmaningar som dyker upp längs vägen.
Vi erbjuder
Hos Nodum Revision får du en trygg introduktion, stöd från kollegor och goda möjligheter att utvecklas i takt med att du blir mer självgående. Du får en varierad roll och en stabil grund att bygga vidare på.
Vi satsar mycket på våra medarbetare och erbjuder en arbetsmiljö där man hjälps åt, delar kunskap och bygger genuina relationer. Här blir du en del av ett team där samarbete, delaktighet och gemenskap är en naturlig del av vårt sätt att arbeta.
I den här rekryteringen samarbetar Nodum Revision med Stella. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsult Elin Dresch på elin.dresch@stellaab.se
. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om Nodum Revision
Vi på Nodum Revision är en lokal redovisnings- och revisionsbyrå i Nässjö. Vi vill vara en trygg och långsiktig partner till våra kunder och hjälpa dem med hela eller delar av företagets ekonomi, utifrån deras behov och med vår samlade erfarenhet. Hos oss finns ett genuint och jordnära sätt att arbeta, där personlig kontakt, hög tillgänglighet och långsiktiga relationer är en självklar del av hur vi bygger vår verksamhet. Samtidigt är vi ett bolag med ambitioner och en tydlig vilja att fortsätta utvecklas. Bolaget grundades 2018, har 15 medarbetare och omsätter 18 MSEK. Läs mer om oss på: Nodum Revision Så ansöker du
