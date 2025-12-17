HR-partner
Vi erbjuder
Vi erbjuder en mångsidig roll för dig som vill arbeta både operativt och strategiskt inom HR. Du får vara med och utveckla våra arbetssätt och skapa resultat tillsammans med chefer och HR-kollegor. Rollen ger dig stort utrymme att driva förbättringar - både inom rekrytering och inom andra HR-processer.
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, generös friskvård och ett brett utbud av personalaktiviteter. Vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm och har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här
Rollbeskrivning
I rollen som HR-partner arbetar du som generalist, men har rekrytering som ditt huvudsakliga specialistområde. Cirka 50 % av din arbetstid kommer att utgöras av rekrytering, där du stöttar chefer genom hela processen - från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer, tester och referenstagning.
Som en del av vårt HR-team arbetar vi nära varandra och har ett gemensamt ansvar för att driva och utveckla HR-arbetet. Vi samarbetar kring olika områden och arbetsfördelningen kan variera över tid. Du kommer därför både att bidra med din kompetens och ta del av andras, vilket ger en varierad och utvecklande vardag. Du kommer även vara med och bidra till utvecklingen av våra HR-processer, till exempel inom arbetsmiljö och samverkan. Tillsammans arbetar vi för en hållbar och modern HR-funktion. Rollen kräver att du kan växla mellan analys, rådgivning och praktiskt arbete.
Kvalifikationskrav
Utbildning:
• Akademiska studier inom HR, personal, beteendevetenskap eller annan relevant erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet:
• Erfarenhet av att driva rekryteringsprocesser från ax till limpa i större eller komplexa verksamheter.
• Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering.
• Några års erfarenhet av brett strategiskt och operativt HR-arbete i statlig verksamhet.
• Erfarenhet av Villkorsavtalet, arbetsrätt och arbetsmiljöarbete.
• Erfarenhet av processutveckling eller förändringsarbete inom HR.
• Vana av att leda workshops, utbilda chefer eller facilitera grupper.
Kunskaper:
• God förståelse för kompetensförsörjning och HR-processer.
• God förmåga att arbeta i rekryteringssystem.
• God och aktuell kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal i statlig sektor.
Språkkunskaper:
• Mycket goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt.
• Goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av att ha arbetat i organisationer med samverkansavtal.
• Erfarenhet av arbetspsykologiska tester.
• Erfarenhet av arbete i matrisorganisation.Publiceringsdatum2025-12-17Dina personliga egenskaper
När vi rekryterar lägger vi stor vikt vid motivation och personliga egenskaper.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, men även i nära samarbete med andra. Du är trygg i dialogen med chefer och har lätt för att skapa goda relationer. Du analyserar behov, tar initiativ och driver förbättringar på ett strukturerat sätt.
Som person är du nyfiken och prestigelös. Du kan hantera komplexa situationer och anpassar dig snabbt till nya arbetssätt.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att även du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod genomsyrar ditt dagliga arbete.
Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56, som ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på vinnova.seKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Kontakta gärna HR-Chef, Havva Ilhan via telefon 08-473 3011 eller e-post havva.ilhan@ilhan.se
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.Facklig kontakt
ST: Helena Claesson, e-post: helena.claesson@vinnova.se
Saco: Lotten Juhlin, e-post: lotten.juhlin@vinnova.se
Viss svarstid kan förekomma med anledning av helgledigheterna.Så ansöker du
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2026-01-12. Inför att du skickar in din ansökan vill vi att du läser informationen om vår rekryteringsprocess här och bisysslor här
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Vinnova är en kvinnodominerad arbetsplats och vi ser gärna manliga sökanden.
Lönen bedöms ligga i spannet 50 000 - 54 000 kr/månad och sätts individuellt utifrån förtjänst och skicklighet samt den sökandes erfarenhet och kvalifikationer.
