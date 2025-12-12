HR-partner
Vi är inte som andra fastighetsbolag. Vi är Balder. Mycket av det vi gör är väldigt konkret och synligt. Vi bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter att bo i, att arbeta i och att umgås i. Men för att vi ska kunna göra det behöver vi se till att allting fungerar även bakom kulisserna.
Trivs du i att vara i ständig förändring och tycker att resan är själva målet? Har du dessutom lite svårt att välja mellan det operativa och det strategiska HR-arbetet? Här kommer världens roligaste jobb!
Nu söker vi ytterligare en kollega till Balders kontor i Stockholm där du tillsammans med engagerade kollegor jobbar målmedvetet framåt! Om rollen I rollen som HR-partner ansvarar du för att stötta våra ledare med att utveckla, implementera och följa upp HR-processer i verksamheten. Som en konsultativ och rådgörande partner ger du stöd till våra ledare för att ständigt förbättra och utveckla såväl organisationens som kollegornas prestationer. Tillsammans med dina kollegor skapar vi en engagerande arbetsplats där alla har förutsättningar att prestera i sina yrkesroller.
Du är med hela vägen, från employer branding till exitsamtal och under resans gång arbetar du med kompetensutveckling, utbildning och andra HR-frågor som rör exempelvis arbetsmiljöfrågor, arbetsrättsliga frågor etc. I rollen ingår också att vara delaktig i rekryteringen tillsammans med våra ledare och vårt rekryteringsteam.
Vårt mål är att man ska vilja arbeta på Balder under många år och därför vill vi säkerställa att vi har rätt personer på plats och även erbjuder bra kompetensutveckling, bra ledarskap och en bra kultur. Rollen innebär en stor kontaktyta internt och du har flera HR-kollegor runt om i Sverige. Vem är du? Vi vet att vi sa att det var världens roligaste jobb, inte enklaste... För att lyckas i rollen drivs du av ett affärsinriktat och värderingsstyrt HR-arbete och lägger stor värdering i att främja affären med humankapitalet som grund. Vi tror att du som söker är prestigelös, analytisk och har förmågan att få människor med dig.Arbetet består till stor del av samarbete i organisationen och ställer krav på förmåga att kunna kommunicera med människor för att tillsammans kunna utveckla arbetsgrupper och arbetssätt.Det behövs integritet och förmåga att prioritera HR-arbetet för verksamhetens bästa i nära samråd med beslutande ledare. Vi söker dig som har erfarenhet inom HR-området och varit delaktig i utvecklingsarbetet med ledare alternativt varit ledare i tidigare anställningar. Tjänsten innebär ett nära samarbete med våra affärsområdeschefer och regionchefer och du rapporterar till förvaltningschef. Placeringsort: Stockholm. Tjänsten innebär också resor till vårt kontor i Göteborg. B-körkort behövs i rollen. Låter detta som en tjänst för dig? Om tjänsten låter intressant för dig är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval och kommer att påbörja intervjuer från och med vecka 2. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och arbete på plats fem dagar i veckan.
Har du frågor om tjänsten som inte besvarades i annonsen eller påwww.balder.sefår du gärna höra av dig till rekryterande förvaltningschef Martin Ernstson via martin.ernstson@balder.se
alternativ filip.falfors@balder.se
Observera att handläggningstiden av din ansökan kan dra ut på tiden under julledigheten.
