HR-koordinator till Sydställningar i Jönköping
Har du erfarenhet inom HR och trivs i en roll där du får arbeta nära verksamheten med komplexa personalärenden och vill du ta ett stort ansvar i en organisation där din kompetens verkligen gör skillnad? Då kan den här rollen vara något för dig!Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
HR- och löneavdelningen på Sydställningar ansvarar för bolagets lönehantering och personaladministration samt fungerar som ett kvalificerat stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör lön och HR. I rollen som HR koordinator blir du ett kvalificerat stöd till verksamhetens chefer i en bredd av HR-frågor, med särskilt fokus på rehabilitering och arbetsrätt. Du kommer att arbeta operativt och verksamhetsnära i en roll där du hanterar komplexa ärenden och bidrar med struktur, trygghet och affärsmässighet.
En stor del av din vardag kommer att bestå av att driva och koordinera rehabiliteringsärenden samt säkerställa att dessa hanteras korrekt, effektivt och i enlighet med gällande regelverk. Du kommer även att vara en viktig part i dialogen med fackliga organisationer och externa aktörer.
Detta är en roll för dig som vill ta nästa steg i din HR-karriär och arbeta i en organisation där din erfarenhet tas tillvara. Rollen innebär även resor då du förväntas arbeta verksamhetsnära och stötta chefer på plats i organisationen runt om i landet.
Du erbjuds
En senior och ansvarsfull roll med stor påverkan på verksamheten
Möjlighet att arbeta nära beslutsfattare och bidra i strategiska frågor
En dynamisk arbetsmiljö i ett växande bolagDina arbetsuppgifter
Driva, koordinera och följa upp rehabiliteringsärenden
Stötta och coacha chefer i arbetsrättsliga frågor och personalärenden
Förbereda och delta i fackliga förhandlingar
Samverka med externa aktörer såsom företagshälsovård och myndigheter
Säkerställa korrekt dokumentation och processhantering
Bidra till utveckling och förbättring av HR-processer
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
Har arbetat operativt med rehabiliteringsfrågor
Har god kunskap inom arbetsrätt
Är trygg i rådgivarrollen gentemot chefer
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i Office-paketet
God datavana
Har B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta med fackliga förhandlingar
Vana av att hantera komplexa och känsliga personalärenden
Tidigare erfarenhet av att arbeta i lönesystemet Hogia
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Tillitsfull
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2JX68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 52 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9872982