HR-konsult till Primärvården!
Region Kronoberg, Primärvården / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-10-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Primärvården i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till primärvården! Ett verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter, att Kronobergarna ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som HR-konsult i Primärvården erbjuds du ett intressant och omväxlande arbete i en utvecklande och stimulerande verksamhet. Ditt arbete innebär en konsultativ roll. Du arbetar nära dina chefer inom HR-områdena rekrytering, arbetsmiljö, arbetsrätt, ledarskap, löneöversyn samt chefs- och ledarskapsstöd. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt tillsammans med dina verksamheter!
Du blir en viktig del av dina verksamheters lednings- och samverkansgrupper. Du kommer få fördjupa dig inom ett specifikt HR-område. Du kommer få en personlig introduktion, utifrån dina kunskaper och erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från PA-programmet eller motsvarande 3-årig högskoleutbildning.
Som person gillar du att arbeta med bredden inom hela HR-området och trivs i en omväxlande miljö med högt tempo. Du är bekväm med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är skicklig på att skapa relationer och bygga förtroende samt har ett helhetsperspektiv och du bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg och intyg
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 651/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
Verksamhetsområdeschef
Magnus Frithiof magnus.frithiof@kronoberg.se 0709-844491 Jobbnummer
9536098