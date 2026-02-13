HR-generalist till Ramudden
2026-02-13
HR-generalist till Ramudden - var med och skapa trygga arbetsplatser i hela Sverige
Ramudden fortsätter växa och vi behöver utöka vår HR-avdelning. Är du den vi söker?
Vi söker dig som vill arbeta som HR-generalist i en växande organisation i ständig förändring. Hos oss är ingen dag den andra lik.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Du kommer att arbeta tillsammans med övriga medarbetare på HR avdelningen som består av funktionerna HR, Arbetsmiljö och Lön. Idag finns vi på 48 ställen runt om i landet och vårt huvudkontor finns i Gävle. Tjänsten utgår från Gävle och härifrån kommer du att stötta hela den svenska organisationen, men även en del resande ingår i tjänsten.
Placeringsort: Gävle
Anställningsform: Provanställning/tillsvidareanställning
Löneform: månadslön
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Rekrytering - utforma annonser och vara ett stöd till rekryterande chefer under rekryteringsprocessen
• Skriva anställningsavtal och övriga avtal
• Statistik och KPI:er - ta fram och sammanställa underlag
• Uppföljning av övertid samt arbetstidsregler
• Tillsammans med chef driva rehabärenden
• Support och bollplank till våra chefer när det gäller frågor om kollektivavtal och arbetsrättsliga frågor samt personalfrågor
• Övriga HR-administrativa uppgifter
Du kommer även arbeta med årliga återkommande arbetsuppgifter som:
• Lönekartläggning
• Medarbetarundersökning
• OSA och Likabehandling
• Hälsoundersökning och medicinska kontroller
• Förberedelse och stöd vid lönerevisionen
Du bidrar även med ständigt förbättringsarbete gällande våra rutiner, processer samt interna utbildningar
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en positiv och lösningsorienterad person med god kommunikativ förmåga. Du är van vid att arbeta både självständigt och i team samt har förmåga att hantera flera projekt samtidigt. Du gillar när ingen dag är den andra lik.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och söker dig som delar våra värderingar och vill bidra till vår kultur.
Vi söker dig som har:
• Några års erfarenhet som HR-generalist och/eller är utbildad inom HR.
• God samarbetsförmåga men även god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat i en miljö där förändringar sker snabbt
• Lösningsinriktad och flexibel
• Social och pedagogisk förmåga samt en hög servicekänsla. Med ett öppet sinne och ett tillmötesgående sätt är du en viktig del i att utveckla vår HR-avdelning
• B-körkort
Meriterande:
• Om du arbetat inom en liknande bransch med såväl kollektivanställda som tjänstemän.
• Om du har systemerfarenhet av Grade eller Netigate
Om oss
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. Vi finns på 90 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss - det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på Jobb & karriär | RamuddenÖvrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team! Ersättning
