HR-generalist till Dibber i Sverige
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Sollentuna
2025-10-08
eller i hela Sverige
Inom Dibber tror vi att trygghet, nyfikenhet och glädje ger de bästa förutsättningarna för lärande. Våra förskolor och skolor ska vara en plats där både människor och kunskap kan växa och för att lyckas med det behöver vi skapa de bästa möjligheterna för våra medarbetare och chefer. Till vårt HR-team söker vi nu en HR-generalist som vill bidra till att utveckla och stärka våra HR-processer samt vara ett aktivt stöd till våra chefer i deras vardag. Det här är en roll för dig som gillar att ta ansvar, skapa ordning och reda och samtidigt vara nära verksamheten.
Dibber, som är en del av en norsk friskolekoncern, etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag drygt 100 förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor samt öppna förskolor runtom i landet, vilka har ett tydligt fokus på barnens lärande och välmående. Till vårt HR-team söker vi nu en HR-generalist som vill växa och utvecklas tillsammans med oss!
Om rollen
Som HR-generalist hos oss får du en bred och viktig roll där du kommer att arbeta både operativt och administrativt inom HR-området. Du blir en del av ett engagerat och prestigelöst HR-team som består av en HR-chef och två HR Business Parters.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Ansvar för det HR-administrativa arbetet
* Jobba nära verksamheten och stötta och coacha cheferna i olika HR-relaterade frågor samt arbetsrättsliga ärenden
* Ansvar för koordinering och löpande kontakt med den externa lönebyrån samt supportera organisationen i frågor kopplat till lön, pension, försäkring, förmåner mm
* Uppdatering och underhåll i HR-systemet SuccessFactors samt utbilda cheferna i systemrelaterade frågor kopplat till exempelvis tidrapportering, nyanställningar mm
* Bidra till att utveckla och förbättra våra HR-rutiner och processer
* Supportera dina HR-kollegor i det bredare HR-arbetet samt delta i olika HR-projekt
Vi söker dig som har
* 5-7 års erfarenhet av en HR-administrativ eller liknande generalistroll i en verksamhet med både kollektivanställda och tjänstemän
* god förståelse för olika HR-processer samt lön- och pensionsfrågor
* god systemvana samt är trygg i både det svenska och engelska språket
Det är meriterande om du har erfarenhet av fackliga dialoger, har arbetat mot en extern lönebyrå och/eller har erfarenhet av HR-systemet SuccessFactors. Meriterande är också om du har erfarenhet av skol- eller förskoleverksamhet samt har kunskap om friskoleavtalet.
För att trivas hos oss ser vi att du är en prestigelös, teamorienterad och strukturerad person. Du har en förmåga att skapa ordning och reda och trivs när alla processer inte finns på plats, då du ser det som en möjlighet att utveckla och förfina rutiner och arbetssätt. Vidare har du lätt för att skapa goda och förtroendefulla relationer, både genom att vara lyhörd samt att vara nyfiken på att förstå verksamhetens behov och utmaningar.
Ansökan och kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Dibber med Jurek Recruitment and Consulting. Du söker tjänsten via annonsen på Jureks hemsida och vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Cecilia Strååt på cecilia.straat@jurek.se
alt 076-002 69 75.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Dibber
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp och idag driver de mer än 500 förskolor och skolor i tio olika länder världen över. 2017 etablerades Dibber i Sverige och här drivs idag drygt 100 förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor runtom i landet.
På Dibber står vi upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi kan stötta, inspirera och lära oss av varandra. Oavsett vilket team du arbetar inom, så blir du en del av en verksamhet som vill göra en skillnad för barn, elever och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till oss på Dibber! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Detta är ett heltidsjobb.
Jurek Recruitment & Consulting AB
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9546423