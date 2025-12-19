HR-generalist inriktning rekrytering
Har du en passion för att hitta rätt person till rätt plats? Vi söker en driven HR-generalist som vill ta huvudansvar för vårt rekryteringsarbete och säkerställa att vi attraherar och anställer de bästa talangerna till vår verksamhet.
Markstridsskolan (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att Markstridsskolan skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Din arbetsplats är av internationell toppklass när det kommer till stridsträningsanläggningar.
HR-avdelningen är organiserad under MSS stab och består idag av fem personer. HR-avdelningens uppgift är att stödja chefer och medarbetare inom personal- och arbetsmiljöområdet. Avdelning är geografiskt placerad i Skövde samt Kvarn (Borensberg).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Det här är rollen för dig som vill ta ansvar för hela rekryteringsprocessen. Du kommer att arbeta nära våra chefer för att förstå deras behov och agera som deras strategiska partner i rekryteringsfrågor.
• Helhetsansvar för rekrytering: Driva och utveckla hela rekryteringsprocessen - från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer, tester och referenstagning.
• Employer Brandning: Aktivt arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke i olika kanaler för att säkerställa att vi syns där våra framtida kollegor finns.
• Introduktion och Onboarding: Säkerställa en smidig och engagerande start för alla nyanställda.
• HR-stöd: Agera bollplank och stöd till chefer och medarbetare i övriga personalfrågor, såsom arbetsrätt, administration och personalrutiner.
Försvarsmakten och Markstridsskolan växer och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid
Kvalifikationer
• Examen på högskole-/universitetsnivå inom personal/HR alternativt examen i motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• 2 års erfarenhet av att driva resultatinriktade rekryteringsarbeten
• Erfarenhet av att arbeta konsultativt mot chefer inom HR-området
• Erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt inom HR-området
• Har en god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift
• Har en god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift
• B-körkort (manuell växellåda)
Du har en god förmåga att skapa förtroendeingivande relationer som gör att du kan coacha och samarbeta med både medarbetare och chefer. Som HR-generalist med inriktning rekrytering är det viktigt att du har god administrativ förmåga och kan hålla ordning och strukturerar information på ett effektivt sätt. I rollen är det viktigt att du har god prioriteringsförmåga och kan hantera flera ärenden samtidigt. Du är självgående och kan ta initiativ samt driva arbetsuppgifter framåt på egen hand. Då vi jobbar brett inom avdelningen behöver du vara flexibel och kunna arbeta med uppkomna arbetsuppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare anställning inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete inom myndighet
• Militär grundutbildning, exempelvis GSU, GMU, VPL eller motsvarande
• Grundläggande kunskaper i Reach-Mee
Vad erbjuder vi
• En nyckelroll i verksamhetens tillväxresa
• Möjligheten att forma rekryteringsprocessen
• Flexibla arbetstider och bra förmåner
• Engagerade kollegor och en välkommande miljöÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Befattning: Civil
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Tjänsteresor med övernattning förkommer
Alla befattningar i Försvarsmakten innebär krigsplacering
Upplysningar om befattningen
HR-chef Patrik Ståhl 070-281 70 11
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Victoria Jungert 070-265 54 69
Fackliga företrädare
Nås via växeln 010-82 65 00
Officersförbundet Freddy Wozny
Försvarsförbundet Britt Dahlman
Seko Försvar Crister Florin
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-08. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Ersättning
Individuell lönesättning
