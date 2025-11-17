HR-chef till Uppsala pastorat
2025-11-17
HR-chef till Uppsala pastorat
Vill du leda HR-arbetet i en bred och meningsfull verksamhet med över 280 medarbetare? Nu går vår nuvarande HR-chef i pension - vi söker dig som vill ta över stafettpinnen och bidra till utvecklingen av ett av Svenska kyrkans största pastorat.
Om Uppsala pastorat
Pastoratet består av fem församlingar: Gamla Uppsala, Gottsunda, Helga Trefaldighets, Uppsala domkyrko och Vaksala. Här finns också Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan, fem förskolor, Uppsala kyrkogårdar med begravningsverksamhet samt ett kansli med stödjande funktioner. Totalt är vi cirka 280 medarbetare.
Ditt kontor vid pastoratets kansli ligger bara ett stenkast från Uppsala domkyrka och här arbetar cirka 30 medarbetare. Du har personal- och budgetansvar för enheten HR och lön, rapporterar till domprosten och ingår även i pastoratets ledningsgrupp. Enheten HR och lön består av dig, två medarbetare på lön och en HR-generalist. Din enhet står inför förändring i och med en planerad övergång till Svenska kyrkans gemensamma löneservice. Övergången är planerad senast till årsskiftet 2026/2027.
Din roll som HR-chef
Du ansvarar för HR-arbetet på både strategisk och operativ nivå. Rollen är bred och varierad med många kontaktytor - internt och externt. Du arbetar proaktivt för att utveckla rutiner, arbetssätt och stöd till chefer, samtidigt som du säkerställer att pastoratet följer lagar och kollektivavtal.
Tjänsten kan innebära samarbete med Uppsala stifts servicebyrå utveckling, vilken bistår församlingar och pastorat med administrativt stöd. Som stor enhet i Uppsala stift kan vi både bistå servicebyrån i deras uppdrag och ta hjälp av deras tjänster.
Exempel på arbetsuppgifter
- Konsultativt stöd till chefer i frågor som rör arbetsrätt, kollektivavtalsfrågor, lönesättning och lönerevision, rehabilitering, rekrytering samt arbetsmiljöärenden
- Ansvara för facklig samverkan och MBL-förhandlingar i pastoratsövergripande ärenden
- Utveckla och förvalta processer och arbetssätt inom samtliga av HRs områden, exempelvis arbetsrätts- och kollektivavtalsfrågor, ledarskap och ledarutveckling, kompetensutveckling och utbildning, rekrytering, rehabilitering, löner, arbetsmiljö
- Företräda HR i ledningsgrupp och i externa sammanhang
Vi söker dig som har
- Högskoleutbildning som personalvetare eller motsvarande
- Flerårig erfarenhet av liknande roll där brett kvalificerat HR-arbete så som arbetsrätt, ledarskapsfrågor, arbetsmiljö, facklig samverkan, lönebildning och kvalificerat konsultativt stöd till chefer ingått
- Flera års erfarenhet från en arbetsledande roll inom HR
- Erfarenhet av att företräda HRs frågor i ledningsgrupp och i externa sammanhang
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska
Om dig
Du har mycket god förmåga att bygga relationer, både internt och externt, eftersom kontaktytorna är stora. Du trivs med att ge chefs- och medarbetarstöd, värnar samarbetet med fackliga parter och ser värdet i att ha goda relationer med alla aktörer vi samverkar med.
Lyhördhet och att arbeta lösningsorienterat med att driva frågor på ett verksamhetsanpassat sätt, är självklara saker för dig. Vi är en stor organisation med varierande uppdrag och många olika verksamheter, yrkesgrupper och behov. Därför är det viktigt att du har en god förmåga att prioritera, både inom den egna enhetens arbete och i hela pastoratets HR-arbete, på kort och lång sikt.
Rollen innebär att såväl strategiskt som operativt arbete och du behöver därför trivas lika bra med att sätta riktningen som med att bidra till genomförandet. För att lyckas som HR-chef hos oss behöver du vara en kommunikativ, trygg och tydlig ledare med personlig mognad. Du är självgående i din yrkesroll, har hög integritet och uppvisar gott omdöme i ditt agerande och sist men inte minst delar du Svenska kyrkans grundläggande värderingar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker i maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi har kollektivavtal och du erbjuds friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt goda möjligheter till utveckling inom arbetet. Våra ledord är "engagemang, respekt, bekräftelse, öppenhet och tydlighet" och det är också dessa som ska prägla vårt arbete och hur vi bemöter varandra.
För mer information kontakta gärna
Malin Thimerdal, HR-chefmalin.thimerdal@svenskakyrkan.se
eller 018-430 35 03
Matilda Helg, domprostmatilda.helg@svenskakyrkan.se
På telefon nås Matilda via chefssekreterare Birgitta Stenlund, 018-430 35 01
Facklig företrädare
Mårten Löfgren, Akademikerföreningenmarten.lofgren@svenskakyrkan.se
eller 018-430 37 76Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 14 december.
Intervjuer sker 7-8 januari 2026.
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi arbetspsykologiska tester.
