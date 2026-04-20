HR-chef till Östergötlands Stadsmission
2026-04-20
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse. Berättelser om att hitta någonstans att sova, vara hungrig, ofrivilligt ensam eller vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna varje dag, året om. Och vi arbetar varje dag, året om med deras möjlighet till förflyttning för ett bättre liv. Hos Stadsmissionen får du möjlighet att göra skillnad i människors liv på riktigt, bli en del av något större och vara med och skapa ett mänskligare samhälle.
Stadsmissionens kansli är en stödfunktion till alla våra enheter, vilka på olika sätt arbetar med människor i utsatta livssituationer. På kansliet finns stöd och ledningsfunktioner för HR, volontärer, ekonomi, kvalitet, lokal/fastighet och marknad/insamling.
Vi söker en trygg och samverkansdriven HR-chef som vill leda vårt HR-team och utveckla våra arbetssätt tillsammans med andra stödfunktioner och chefer.
Som HR-chef hos oss har du ett helhetsansvar för att driva och utveckla HR-arbetet inom Östergötlands Stadsmission. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till direktor. En central del i ditt uppdrag är att leda och coacha dina två medarbetare: en HR-partner och en HR-administratör. Tillsammans utgör ni vår HR-funktion och säkerställer att våra chefer får det stöd de behöver för att leda sina verksamheter framgångsrikt och att organisationen lever vår värdegrund i vår personalpolitik.
Vi står i startgroparna för att utveckla vårt interna verksamhetsstöd bland annat genom digitalisering och fortsatt modernisering. Som HR-chef kommer du att ha ett nära samarbete med ekonomi- och marknadsenheten där ni tillsammans hittar synergier och innovativa sätt att jobba för ett modernt stöd till vår kärnverksamhet - allt för att vi ska kunna lägga så mycket resurser som möjligt på de människor vi finns till för.
Erfarenhet av idéburen välfärd: Vi lägger stor vikt vid förståelse för civilsamhällets särart. Att ha arbetat i en miljö där professionell välfärd möter ideell kraft ger dig en viktig förståelse för våra drivkrafter och de unika förutsättningar som finns inom den idéburna sektorn.
Akademisk examen: Inom personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande.
Erfarenhet av ledarskap: Du har tidigare haft personalansvar gärna i ledningsgrupp och trivs med att jobba tillsammans med dina medarbetare mot gemensamma mål.
Solid HR-grund: Du är väl förankrad och har mångårig erfarenhet av svensk arbetsrätt, kollektivavtalsfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Samverkansförmåga: Du har erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och ser värdet i att integrera HR med ekonomi, kommunikation och verksamhet.
Det är meriternade om du har:
Erfarenhet av förändringsledning eller digitalisering av HR-processer.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad och analytisk, men samtidigt äger den personliga mognad som krävs för att hantera komplexa frågor. Du är en god kommunikatör som kan förklara komplicerade regelverk på ett enkelt sätt och du har en naturlig fallenhet för att skapa goda relationer med såväl fackliga parter som kollegor.
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt arbete där du får vara med och forma en organisation i utveckling. Hos oss får du stora möjligheter att påverka och bidra till att Östergötlands Stadsmission fortsätter att vara en hållbar och professionell aktör som varje dag jobbar för ett mänskligare samhälle.
Vi kommer att använda oss av provanställning 6 månader Övrig information
Är du redo att göra skillnad? Välkommen med din ansökan snarast, rekrytering sker löpande!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan föregås av sex månaders provanställning
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Stadsmissionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Om Stadsmissionen
Läs gärna mer om oss på vår hemsida
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östergötlands Stadsmission
, https://www.stadsmissionenost.se/om-oss/lediga-jobb
582 22 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Östergötlands Stadsmission, Östergötlands Stadsmission, Kansli
Sanna Detlefsen sanna.detlefsen@stadsmissionenost.se 010-1842102
