Vill du jobba i en organisation som bidrar till ett konkurrenskraftigt och innovativt Sverige, omställt för en hållbar framtid? Söker du smarta och kunniga kollegor som kan ge dig stimulans och utveckling? Är en varierad vardag viktigt? Då kan rollen som HR-chef på RISE vara rätt för dig.
Om ossRISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra drygt 3 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och 130 test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
Om rollen Som HR-chef på RISE har du en nyckelroll i att säkerställa organisationens välbefinnande och framgång genom att driva HR-agendan inom en av våra sex divisioner, där du också är en aktiv medlem i divisionens ledningsgrupp. Du ingår även i ledningsgruppen för den koncerngemensamma HR- och hållbarhetsfunktionen. Tillsammans med en HR-partner, som du också arbetsleder, och ett engagerat HR-team kommer du att erbjuda verksamhetsnära stöd till framför allt divisionschefen och avdelningschefer, hantera komplexa HR-utmaningar och bidra till att forma RISE HR-processer. En central del av ditt uppdrag är att tillsammans med ledning och medarbetare arbeta målmedvetet med att utveckla och förankra vår kultur, så att våra värderingar inte bra syns i ord utan genomsyrar hela vår vardag.
Vi erbjuder en variation som leder till händelserika dagar och nya kunskaper för dig som är nyfiken!
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Som en i divisionsledningen är du en aktiv partner i att nå verksamhetens mål. Utifrån din kunskap om affären har du förmåga att omsätta affärsbehov och strategier till värdeskapande HR-lösningar som stödjer både organisationens utveckling och medarbetarnas engagemang.
Du driver både det strategiska och operativa HR-arbetet inom din division och säkerställer att HR-processerna stöttar verksamhetens mål och utveckling.
Du är ett nära stöd till chefer i ledarskapsfrågor, arbetsmiljö och förändringsarbete och bidrar till att skapa en trygg och inspirerande arbetsplats.
Du leder och stödjer förändringsprocesser och ser möjligheter i nya arbetssätt och organisationsformer.
Du implementerar och säkerställer efterlevnad av koncerngemensamma policys och riktlinjer.
Du bidrar till en inkluderande, innovativ och hållbar arbetsmiljö där tillit, nyfikenhet, samarbete och värdeskapande står i centrum.
Du rapporterar till chef för HR-chefer, HR-partners och kulturutveckling. Placering för tjänsten är Göteborg eller Stockholm och vi utgår idag från ett hybridarbetssätt där många medarbetare väljer att dela sin arbetstid mellan kontoret och hemarbetsplatsen. Tjänsten innebär resor, främst inom Sverige.
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av brett HR-arbete i en större organisation, där du självständigt drivit HR-agendan inom ett verksamhetsområde. Du har jobbat med chefer på olika nivåer och är van att coacha och vägleda dem i sitt ledarskap. Du har gedigen och uppdaterad kunskap inom svensk arbetsrätt och kollektivavtal och är trygg i att tillämpa dessa i både strategiska och operativa HR-frågor. I grunden finns en högskoleexamen inom HR-området, flytande svenska i tal och skrift och mycket god engelska.
Du har ett genuint intresse för och god kunskap om digitalisering och AI och dess möjligheter inom HR och verksamhetsutveckling. Med nyfikenhet och engagemang följer du hur den nya digitala världen förändrar förutsättningarna för lärande och kompetensutveckling, både för medarbetare och organisation. Du håller dig uppdaterad om nya teknologier och ser potentialen i att använda AI för att utveckla både HR-processer och affären.
Om du kommer från ett kunskapsintensivt bolag ser vi det som meriterande, likaså om du har erfarenhet av en diversifierad HR-avdelning där generalister samarbetar med specialister.
Som person har du mycket energi, är en relationsskapare på alla nivåer och har en stark kommunikativ förmåga. Du trivs i en innovativ och föränderlig miljö och är engagerad, modig, initiativtagande och samarbetsinriktad. Du är nyfiken, kreativ och har ett eget driv och intresse för HR i affären.
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi lovar dig inte ett lätt jobb, men vi kan lova en spännande resa där vi tillsammans bidrar till ett Sverige som är konkurrenskraftigt, innovativt och omställt för en hållbar framtid.
