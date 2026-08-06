HR-administratör
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2026-08-06
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Vill du arbeta med HR-frågor, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka en tidsbegränsad anställning som HR-administratör på Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är i dag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag dryg 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionens webbplats.
Som HR-administratör vid Institutionen för informationsteknologi är du en del av universitetets HR-funktion och samarbetar med HR-avdelningen vid universitetsförvaltningen. Du får även ta del av ett brett utbud av kompetensutveckling i HR-avdelningens regi.
I rollen som HR-administratör ingår du i den administrativa gruppen vid institutionen som leds av en administrativ chef med övergripande personal- och verksamhetsansvar. Den administrativa gruppen ger service och administrativt stöd till kärnverksamheten inom områdena ekonomi, HR, kommunikation, forskarutbildningsadministration, kursadministration och studievägledning. I HR-funktionen ingår idag fyra HR-generalister och en HR-samordnare som samordnar HR-arbetet. Inom den administrativa gruppen arbetar vi gränsöverskridande mellan olika funktioner och därför kommer du även att arbeta i nära samarbete med övriga kollegor inom gruppen samt gentemot kärnverksamheten.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som HR-administratör kommer du att bistå institutionens HR-generalister i det löpande arbetet. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att hantera timersättningar, göra LAS-beräkningar, utfärda intyg, bevaktningslistor samt viss besökshantering. En stor arbetsuppgift kommer att vara hanteringen av våra amanuensanställningar där du kommer att administrera hela processen självständigt med stöd av övriga i HR-funktionen. Arbetet innebär även viss diarieföring samt i förekommande fall arkivering. Utöver ovanstående kommer du även att sköta resebokningar i samband med anställningsärenden. Vidare kan övriga administrativa arbetsuppgifter komma att ingå i anställningen. Dessa kan variera över tid och mellan olika verksamheter.
Vi arbetar i en rad olika administrativa system såsom Primula, AKKA, W3D3 och Varbi.
Kvalifikationskrav
Formella krav
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom HR eller löneadministration, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt väl vitsordad och aktuell arbetslivserfarenhet. Du har kunskaper i förvaltningsrätt och arbetsrätt. Du har god generell datorvana samt goda kunskaper i Microsoft Office. Du har erfarenhet av registrering i olika system och vana att hantera stora mängder data/information. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Som person måste du kunna jobba såväl självständigt som i team, ha god initiativ- och samarbetsförmåga, vara strukturerad med god organisationsförmåga samt kunna prioritera. Noggrannhet och förmåga att möta och hålla deadlines i arbetet är av stor vikt.
Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper samt hur du genom din erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom institutionen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är:
Erfarenhet av att arbeta med personaladministration i offentlig sektor, särskilt universitetet/högskola.
Erfarenhet av att arbeta i Primula, W3D3, AKKA, Varbi samt andra system som används vid Uppsala universitet.
Erfarenhet av rekryterings- och/eller löne-/PA-system.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 oktober 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningenlämnas av: HR-samordnare Gunilla Berger (tel 018-471 2987, gunilla.berger@it.uu.se
).
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026,UFV-PA 2026/2376.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Regementsvägen 10 (visa karta
)
752 37 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi Jobbnummer
10024286