Hr-administratör
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Har du nyligen avslutat din utbildning inom personalområdet och vill utveckla din kompetens inom HR i en administrativ roll? Vill du arbeta på en myndighet i tillväxt som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete. Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
I rollen som hr-administratör ansvarar du tillsammans med en annan hr-administratör för att leverera effektivt och korrekt administrativt stöd hr-enheten och övriga delar av FOIs organisation.
Arbetsuppgifterna varierar mellan enklare rutinartade uppgifter och mer avancerade inom hr-området. Du kommer till exempel att arbeta med administration kring rekrytering, anställningsbeslut och andra beslut inom hr-området samt med löpande arbete i våra administrativa system.
Du förväntas också tillsammans med kollegor på enheten bidra i arbetet med att utveckla, förbättra och digitalisera FOIs processer, och det finns goda möjligheter för dig att utveckla din kompetens inom hr-området.
Om enheten
Du tillhör sektionen rekrytering med ca 15 medarbetare som samarbetar, stöttar varandra och utbyter erfarenheter. Sektionen ingår i HR-enheten som består av ca 45 personer som stödjer verksamheten i hr-frågor, rekrytering, lön och utbildning. Enhetens medarbetare är placerade i Kista, Linköping, Umeå och Grindsjön. Den här tjänsten är placerad på kontoret i Kista.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En nyligen avslutad kandidatexamen från Personalvetarprogrammet/PAO-programmet
Mycket god systemvana och erfarenhet av att arbeta i flera olika system
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt att lära och har god förmåga att ta initiativ och hitta nya lösningar. Du behöver också vara noggrann har mycket god förmåga att arbeta strukturerat. Du är självgående och flexibel och har god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du arbetat som rekryteringsassistent eller liknande under studietiden.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kommer att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan genom att klicka på ansökningsknappen och bifoga ditt CV. Vi vill inte ha ett personligt brev, utan ber dig istället svara på några urvalsfrågot.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef LInda Elg. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Linda Elg +46 855503000 Jobbnummer
9789096