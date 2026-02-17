HR-administratör
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-02-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor i Växjö
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 har myndighetens uppdrag vuxit när vi övertagit uppgifterna som tidigare låg på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF är en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från februari 2026 även i Stockholm.
Avdelningen för styrning och verksamhetsstöd har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att ansvara för processer för verksamhetsplanering och uppföljning på myndighetsnivå. Avdelningen ansvarar för ekonomi-, upphandlings-, och HR-frågor. Vidare ansvarar avdelningen för myndighetens rättstillämpning, inkluderande tillsyn och uppföljning av densamma.Publiceringsdatum2026-02-17Beskrivning
Som HR-administratör tillhör du Enheten för HR-frågor, som idag består av HR-chef och två HR-generalister.Dina arbetsuppgifter
HR-administratören ansvarar för att ge administrativt stöd inom HR-området med fokus på personaladministration, dokumentation och systemhantering. Rollen innebär att självständigt hantera och kvalitetssäkra administrativa processer kopplade till anställningar, lön, arbetsmiljö och personalakter i enlighet med gällande lagstiftning, statliga avtal, lokala kollektivavtal och interna styrdokument.
Du ger stöd i rekryteringsprocesser genom arbete i rekryteringssystem, hantering av ansökningar samt koordinering och bokning av intervjuer.
Du hanterar anmälningar, bokningar och dokumentation i samband med möten och utbildningar. I rollen kan det även förekomma andra administrativa uppgifter.
MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning inom HR eller personaladministration
erfarenhet av administrativt arbete inom HR-området
erfarenhet av löneadministrativa arbetsuppgifter, inklusive insamling, kontroll och kvalitetssäkring av löneunderlag
erfarenhet av att arbeta utifrån kollektivavtal och regelverk kopplade till lön och anställning
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
god digital förmåga och vana att arbeta i HR- eller lönesystem samt i MS Office
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av löneadministration i organisation med extern lönetjänst
erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
kunskap om och erfarenhet av att tillämpa statliga kollektivavtal
erfarenhet av arbete i HR- eller lönesystem, till exempel Varbi, Agresso och Primula
erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem, till exempel W3D3
För att fungera väl i rollen behöver du vara strukturerad och noggrann samt ha förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du arbetar självständigt inom givna ramar och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter genomförs med god kvalitet och inom överenskomna tidsramar. Rollen kräver även att du har god samarbetsförmåga och ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt i samarbetet med kollegor inom enheten och övriga delar av organisationen.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess https://www.mucf.se/om-oss/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 0046/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor
(org.nr 202100-1173) Arbetsplats
Avd. för styrning och verksamhetsstöd, Enheten för HR-frågor Kontakt
Erik Elheim, HR-generalist 010-1601021 Jobbnummer
9748738