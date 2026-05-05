HR Specialist | Göteborgs Stads Parkering
2026-05-05
Vill du ha en central HR-roll där du gör verklig skillnad för chefer, medarbetare och verksamhet? Göteborgs Stads Parkeringsbolag söker nu en erfaren HR Specialist för ett brett och kvalificerat uppdrag under en visstidsanställning 2 år.
Du arbetar nära HR-chef, chefer och fackliga parter i ett bolag med tydligt samhällsuppdrag och stort fokus på kvalitet och samverkan.
Om uppdraget
Du samordnar, utvecklar och processleder bolagets HR-arbete i linje med affärsplan, verksamhetsplan och stadens styrdokument. Rollen är bred och självständig och passar dig som trivs med att kombinera operativt HR-arbete med ett mer strategiskt perspektiv.
Du är ett naturligt stöd till chefer och medarbetare genom hela HR-kedjan och representerar HR i olika interna och externa forum.
Exempel på arbetsuppgifter
Koordinera HR-processer vid kompetensförsörjning, rekrytering, introduktion, utveckling och avslut
Stöd till chefer och medarbetare i frågor inom arbetsrätt, kollektivavtal, rehabilitering och arbetsmiljö
Personaladministration, HR-statistik och uppdatering av styrdokument
Underlag till lönerevision, budget och prognos
Kontaktperson mot företagshälsovård, löneleverantör och rekryteringskonsulter
Stöd till HR-chef i samverkan, förhandlingar, revisioner och andra HR relaterade frågor
Samordning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och kompetensförsörjning
Inköp och beställarkompetens
Arbetsvärdering och lönekartläggningar
Vem är du?
Du är trygg i HR-rollen, har ett brett helhetsperspektiv och arbetar strukturerat, proaktivt och relationsskapande.Kvalifikationer
Akademisk examen inom HR/personalvetenskap
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat, brett HR-arbete
God erfarenhet inom flera HR-områden såsom arbetsmiljö, rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsrätt, kollektivavtal, HR-analys och facklig samverkan
Mycket god svenska i tal och skrift
Förmåga att leda genom andra och skapa förtroende
Systemkunskaper:
Erfarenhet av HR-/personalsystem
Mycket goda kunskaper i Office och SharePoint
Meriterande: erfarenhet från Fastigos kollektivavtalsområde
Meriterande: Stratsys
Personliga egenskaper
Som person är du prestigelös, lyhörd och respektfull och du vågar utmana när det behövs. Du kan ge och ta emot konstruktiv feedback på ett sätt som bygger förtroende och driver utveckling framåt. Du har en naturlig förmåga att se detaljer och skapa struktur, ordning och reda, vilket gör att du kan navigera i HR frågor och skapa tydlighet för andra. Du arbetar både med professionalism och glimten i ögat i ambitionen att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och presterar. Med ett proaktivt och drivande arbetssätt tar du initiativ och följer frågor hela vägen i mål, alltid utifrån ett helhetsperspektiv och en vilja att göra verksamheten bättre. Vi lägger stor vikt vid din tillgänglighet och dina personliga egenskaper.
Därför ska du välja oss
Ett meningsfullt uppdrag med samhällsnytta
En bred HR-roll med både operativt och strategiskt innehåll
Möjlighet att påverka och utveckla HR-arbetet
En professionell, inkluderande arbetsmiljö
Vad erbjuder vi?
På Göteborgs Stads Parkering är vi cirka 100 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att göra Göteborg mer tillgängligt för både boende och besökare. Här blir du en del av en inkluderande arbetsplats där olika kompetenser och bakgrunder möts i en varm och samarbetsinriktad kultur. Vårt gemensamma engagemang är nyckeln till framgång - både för att nå våra mål som bolag och för att bidra till stadens utveckling i vår roll som kommunalt bolag.
I denna roll får du en unik möjlighet att kombinera ditt samhällsengagemang med spännande och meningsfulla projekt som gör skillnad för staden och dess invånare. Du blir en del av en organisation där innovation och utveckling står i fokus, och där din insats värdesätts.
Vi erbjuder en modern arbetsmiljö med förmåner som friskvårdsbidrag och viss flexibilitet att arbeta hemifrån vid behov. Vårt kontor ligger i de ljusa och inspirerande lokalerna i hjärtat av Gårda, precis vid Mölndalsån. Hos oss får du möjligheten att både utveckla dig själv och bidra till att göra Göteborg ännu bättre.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar GBG Parkering med Jefferson Wells. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Camilla Rippe, camilla.rippe@jeffersonwells.se
, 0703-770138. Intervjuer kommer att ske löpande så vi ser fram emot ditt CV och personliga brev så snart som möjligt, dock senast 10/5 2026. OBS: Visstidsanställning 2 år. Start inom kort.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Göteborgs Stads Parkering
Göteborgs Stads Parkering är ett kommunalt bolag som erbjuder smarta parkeringslösningar för en attraktiv stad. Våra trygga och smidiga parkeringslösningar, för både privat- och företagskunder, bidrar till att göra staden hållbar och förenklar vardagen. Under varumärket Parkering Göteborg samordnar vi kommunal parkering. Vi ansvarar för drygt 100 000 parkeringsplatser och har idag cirka 2 000 laddpunkter.
Dagligen parkerar över 50 000 besökare hos oss, och mer än 95 % av betalningarna sker via vår app. Med 674 miljoner i omsättning (2024) och fastigheter värda drygt 3 miljarder är vi en viktig del av stadens infrastruktur och tillväxt. Särskilt viktigt är uppdraget att skapa tillgänglighet och främja hållbart resande då Göteborg växer och det byggs kraftigt runt om i staden. Så ansöker du
