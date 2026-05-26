HR/Personaladministratör
Stiftelsen Sion / Ekonomiassistentjobb / Västerås Visa alla ekonomiassistentjobb i Västerås
2026-05-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Sion i Västerås
Pilträdsskolan är en grundskola med ca 300 elever och 60 personal. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås. Vi finns på Vallby.
Vi söker dig som:
har erfarenhet av och genuint intresse för administrativt arbete.
har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
har goda IT-kunskaper.
har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
har värme och engagemang.
har god social kompetens.
är serviceinriktad, kreativ och ödmjuk.
är noggrann, ordningsam och välorganiserad.
är flexibel och lösningsfokuserad.
kan prioritera vid stressiga situationer.
Du kommer att arbeta tillsammans med rektorerna. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat personaladministration, jobbansökningar/rekryteringar, myndighetsrapportering och kontakter, avtalshantering, inköp, kollektivavtal, försäkringar, tillsyn, handlingsplaner/policys, aktuella lagar m.m. System vi använder oss av: Office 365, InfoMentor.
Tjänsten ställer höga krav på flexibilitet och förmåga att arbeta i en föränderlig miljö. I arbetet kommer du att ha kontakt med myndigheter, kommunen och personal på skolan. Du behöver ha en mycket god känsla för service och en hög integritet. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten är på 75-100%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: jobb@piltradsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personaladministratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Sion
Loftbodsvägen 5 (visa karta
)
724 80 VÄSTERÅS Arbetsplats
Stiftelsen Källan Kontakt
Rektor
Sofia Güclü Nordin sofia.guclu-nordin@piltradsskolan.se 073-9822902 Jobbnummer
9929826