HR Manager till Norma
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Ekonomichefsjobb / Gislaved Visa alla ekonomichefsjobb i Gislaved
2026-04-19
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Vaggeryd
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vill du vara med i utvecklingen av en modern och hållbar arbetsplats där människor och affär går hand i hand. Då kan din nästa utmaning vara som HR Manager hos oss på Norma.
Om Rollen I den här rollen får du vara med och bidra till att forma framtidens arbetsplats på NORMA. Tillsammans med våra chefer arbetar du för att utveckla en modern, attraktiv och hållbar arbetsmiljö som stödjer både medarbetarna i organisationen och affären.
I rollen som HR Manager är du en central och strategisk partner i ledningsgruppen, där du bidrar med kompetens, erfarenhet och ett helhetsperspektiv utifrån HR. Du har ansvar för att leverera ett kvalificerat och brett HR-stöd till organisationens chefer.
Ditt arbete präglas av affärsmässighet, tydlighet och ett starkt engagemang för människor. Rollen omfattar såväl strategiska som operativa HR-frågor. Du identifierar behov och möjligheter på både kort och lång sikt och omsätter dessa till effektiva arbetssätt, rutiner och processer som stärker organisationens ledarskap, utveckling och resultat.
Du verkar i en global koncern, men med fokus på den svenska verksamheten. I rollen ingår att anpassa globala arbetssätt och processer till lokala förutsättningar, där lagstiftning, kollektivavtal och kultur ligger till grund. Samtidigt kan starka lokala lösningar lyftas upp och inspirera till förändring på koncernnivå.
Du driver proaktivt initiativ kopplade till kompetensförsörjning, arbetsmiljö, kultur, värderingar och ledarskap, med fokus på att stärka organisationen. Arbetet är varierat och innefattar även löpande administrativa uppgifter inom HR-funktionen.
Som HR Manager är du ett nära stöd till cheferna och fungerar som pedagogisk och coachande rådgivare. Du bidrar med tydlighet och engagemang, samtidigt som du hjälper till att navigera i både vardagliga personalfrågor och mer komplexa situationer.
Du rapporterar till VP HR EMEA, och ingår i den lokala ledningsgruppen i Anderstorp.
Din Profil Vi söker dig som är trygg i din HR-kompetens och som trivs i en föränderlig miljö där du får vara med och påverka. Du är förtroendeingivande, har hög integritet och en god förmåga att bygga starka relationer med olika delar av verksamheten.
Vi ser gärna att du har en relevant högskoleutbildning inom HR-området och erfarenhet av tidigare HR-arbete, gärna från olika verksamheter. Du har förmågan att se frågor ur olika perspektiv och tar dig an utmaningar med ett lösningsorienterat synsätt.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Eftersom NORMA är en internationell koncern är engelska en naturlig del av vardagen, även om tjänsten är inriktad mot den svenska verksamheten.
Vi erbjuder Vi ser fram mot att ta del av din erfarenhet och erbjuder en spännande bred roll i en internationell- och framgångsrik koncern där vår lokala företagskultur präglas av en positiv atmosfär, förändringsvilja och laganda. Här får du stora möjligheter att utveckla både dig själv och verksamheten.
Vi är ca 90 anställda i Sverige och är stolta över att producera våra egna produkter från grunden. Det är en fin kombination av ett överskådligt lokalt företag med goda interna relationer och samarbetsklimat, samtidigt som du blir en del av ett globalt sammanhang med gemensamma utvecklingsprojekt och bred kompetens att ta del av.
Ansökan I den här rekryteringen samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsult Magnus Ryberg 0702 71 69 77 alternativt Cindie Ljungström 036 330 09 58. Sista ansökningsdagen är den 5 maj men intervjuer kan komma att ske innan dess så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om NORMA NORMA Sweden AB ingår i den globala koncernen NORMA Group som är en ledande leverantör av Joint Technology såsom slangklämmor och kopplingslösningar. NORMA Sweden har tillverkning, lager, distribution, stödfunktioner och utveckling i Anderstorp med runt 90 medarbetare. Med cirka 9 000 anställda globalt, har koncernen ett internationellt nätverk av tillverkningsanläggningar och försäljnings- och distributionskontor i Europa, Amerika och Asien. Koncernen tillverkar ett omfattande utbud av innovativa produkter inom "Fastening", "Fluid"- samt "Water management" och är en ledande utvecklingspartner inom dessa områden. NORMA Group har över 10 000 kunder i mer än 100 länder. Läs mer om Norma Group Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7551300-1954323".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Ågatan 67 (visa karta
)
334 32 ANDERSTORP
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9862719