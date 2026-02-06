HR konsult - Rekryterare
Infinity IT Consulting AB / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-02-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity IT Consulting AB i Gävle
, Sandviken
, Sollentuna
, Stockholm
, Örebro
eller i hela Sverige
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Infinity söker nu en HR-konsult med fokus på rekrytering till en av våra globala kunder.
Rollen riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med rekrytering och annonsskrivning och som är trygg i att självständigt driva rekryteringsprocesser från start till mål.
Om rollen
I rollen som HR-konsult arbetar du med två olika team, där du får bidra med rekryteringsåtaganden i det ena teamet och i det andra teamet jobbar du med att skapa jobbannonser utifrån kravprofil.
Uppdraget kan innebära 1-2 resor i veckan beroende på vart du bor och kontor du jobbar ifrån.
Du fungerar som en rådgivande partner till rekryterande chefer och säkerställer en professionell och positiv upplevelse för både kandidater och verksamheten. Rollen innebär även att du bidrar till utveckling av arbetssätt och strategier för att attrahera rätt kompetens i en internationell och dynamisk miljö.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Självständigt driva rekryteringsprocesser och skriva från start till mål
Arbeta nära rekryterande chefer och agera rådgivande genom hela processen
Genomföra intervjuer och göra kvalificerade bedömningar av kandidater
Säkerställa ett strukturerat och kvalitetssäkrat rekryteringsflöde
Skriva annonser
Bidra till och vidareutveckla effektiva och långsiktiga rekryteringsstrategier
Samarbeta tätt med kollegor i teamet och dela kunskap och erfarenheter
Uppdraget erbjuder
Hybridarbete
En professionell och stödjande arbetsmiljö
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
En inkluderande kultur med fokus på samarbete och långsiktighet
Uppdraget är på heltid
Start 2026-03-01 till 2026-08-30 med option till förlängning
Lokation du kan utgå ifrån; Stockholm, Gävleborg, Fagersta Så ansöker du
Känns denna roll som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vid frågor eller funderingar, kontakta klara.olsson@infinityitc.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity IT Consulting AB
(org.nr 556552-9996) Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB Jobbnummer
9729320