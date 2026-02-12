HR Business Partner | Lernia | Västerås
2026-02-12
Ta chansen att forma framtiden hos vår kund som HRBP! Stöd och utveckla flera spännande funktioner inom forskning och utveckling, kvalitet, Supply Chain Management och ekonomi. Med ett fokus på ledarskap och expertis blir du en del av ledningsgruppen och påverkar direkt verksamhetens strategiska riktning och effektivitet.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som HRBP kommer du att stödja flera funktioner såsom forskning och utveckling, kvalitet, Supply Chain Management och ekonomi för ett stort antal anställda. Du ingår i ledningsgruppen, leder operativ planering och processutveckling, samt ansvarar för budget-och policyrekommendationer.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en relevant högre utbildning inom HR, ekonomi eller liknande område och flera års erfarenhet som HR Business Partner. Du behöver ha erfarenhet av att leda team och arbeta med strategisk planering samt processutveckling. Kunskap om budgetering och policyutformning är avgörande, liksom erfarenhet av att arbeta med första linjens chefer inom olika områden. God kommunikationsförmåga i svenska och engelska är ett krav.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer inom teknikområdet, och har kunskaper om olika HR-system och verktyg. Tidigare arbete med förändringsledning och projektledning ger dig en stark fördel. Vi ser gärna att du har en certifiering inom HR eller ledarskap.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
