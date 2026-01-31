HR Business Partner
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Som HR Business Partner blir du en nyckelspelare i Riksbyggens People & Culture-organisation, ett team som driver utvecklingen av hela medarbetarupplevelsen. Organisationen rymmer bred kompetens inom bland annat lärande och utveckling, lön, internkommunikation och ledarstöd, vilket ger dig både ett starkt nätverk och goda förutsättningar att skapa verklig effekt.
Du ingår i ett engagerat team av sex HR Business Partners som tillsammans stöttar Riksbyggens chefer och medarbetare i att bygga en hållbar, inkluderande och långsiktig verksamhet. Här får du möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt, påverka organisationens utveckling och bidra till att Riksbyggen fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare.
Hos oss gör du skillnad
Som HR Business Partner arbetar du brett inom hela People-området och stöttar chefer med att implementera och driva People-frågor i verksamheten. Det innebär att du utgör ett stöd till chefer inom områden som till exempel förändringsledning, arbetsrätt, förhandlingar, organisationsutveckling, kompetensutveckling, rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering mm.
• Du samverkar med verksamhetens chefer och ledningsgrupper för att utveckla ledarskapet och bidra till en god arbetsmiljö
• Du tar en aktiv roll i verksamheten för att bidra till utvecklings- och förändringsprojekt
• Du månar om att arbeta för goda fackliga relationer och du driver och medverkar i förhandlingar och andra samverkansforum
• Du jobbar nära övriga delar av People & Culture-funktionen och tar stöd och hjälp av varandra när vi driver initiativ för att stärka Riksbyggens förmåga att möta verksamhetens långsiktiga mål.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Som person är du drivande, målinriktad och tydlig och samtidigt lyhörd och sympatisk i din framtoning. Du har ett starkt affärsfokus i ditt People-arbete och ser hur du bidrar till affären och kunden. Du är en engagerad och självgående person samt en skicklig kommunikatör i tal och skrift. Du trivs med att vara en del i en större helhet och kan samtidigt arbeta självständigt. Du är bra på att skapa goda relationer och har en god förmåga att arbeta med många frågor parallellt.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleexamen inom personalområdet och minst 4 års arbetslivserfarenhet från arbete med frågor inom hela People-området från en liknande roll i matrisorganisation, med fördel där det finns kollektivmedarbetare och tjänstemän. Du har tidigare erfarenhet av förändringsledning, ledningsgruppsarbete, samt samverkan/förhandlingar med fackliga organisationer. Erfarenhet från fastighetsförvaltning är meriterande.
Vårt erbjudande
Som HR Business Partner hos Riksbyggen arbetar du tillsammans med erfarna kollegor och erbjuds omväxlande och kvalificerade uppgifter med stort inflytande, där ditt affärsmässiga engagemang spelar en avgörande roll.
Du kommer att ha din arbetsplats i Riksbyggens moderna och ljusa kontor på Kungsbron i centrala Stockholm - med utsikt över takåsarna och med direkt närhet till alla kommunikationsvägar, bara ett stenkast från T-centralen. Det finns även möjlighet att arbeta i en hybridlösning och resor kan förekomma. Du erbjuds friskvårdsbidrag, ersättning för läkarbesök samt möjlighet att ta del av Rikskort - ett förmånskort som kan användas i butiker och på restauranger.
Tjänsten är en tillsvidareanställning där provanställning tillämpas. Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö.
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Kontakt
Önskas mer information om tjänsten är du varmt välkommen att ta en kontakt med Lea Mechaiekh, 070-312 23 98 eller lea.mechaiekh@riksbyggen.seÖvrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
