HR Business Partner - vikariat

Combitech AB / Administratörsjobb / Linköping
2025-10-03


Vill du arbeta nära verksamheten i en bred och varierad HR-roll? Har du några års erfarenhet inom HR och trivs i en dynamisk miljö där du snabbt får ta ansvar? Vi söker nu en HR Business Partner för ett vikariat föräldraledighet på cirka 12 månader - med möjlighet att göra verklig skillnad i vår organisation.



Vad vi erbjuder

Ett utvecklande och meningsfullt vikariat i en organisation där HR spelar en viktig roll i att stötta affären och bidra till en hållbar arbetsmiljö. Du blir del av ett engagerat HR-team och får arbeta i en miljö där din kompetens tas tillvara och där du får möjlighet att växa. Vi hjälps åt, delar med oss av kunskap och stöttar varandra i alla lägen - och vi har roligt på vägen.





Vad rollen innebär

Som HR Business Partner kommer du att vara ett stöd till chefer i både operativa och strategiska HR-frågor. Du arbetar brett inom hela HR-området - från performance management, arbetsmiljö och arbetsrätt till ledarstöd och förändringsarbete. Rollen kräver att du snabbt kan sätta dig in i verksamheten och ta dig an nya arbetsuppgifter med engagemang och självständighet.

Placeringsorten är i Linköping men du supporterar chefer över hela landet.



Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

*

Vara ett stöd till chefer i HR-frågor och arbetsrätt

*

Bidra till arbetsmiljöarbetet i samverkan med chefer och skyddsombud

*

Hantera personalärenden och stötta vid förändringar i organisationen

*

Medverka och bidra i utveckling och förbättring av interna HR-processer



Om försvarssekretess: Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.



Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!



Vad vi söker

*

Har några års erfarenhet som HR Business Partner eller liknande roll

*

Är van att arbeta brett med både operativa och strategiska HR-frågor

*

Har god kunskap inom svensk arbetsrätt

*

Har lätt för att sätta dig in i nya frågor och ta egna initiativ

*

Är trygg i din professionella roll, har god samarbetsförmåga och lätt för att bygga relationer

*

Erfarenhet från teknikkonsultbolag eller liknande bransch är meriterande







Kontaktperson: Annica.ekman@combitech.com



Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37259".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Combitech AB (org.nr 556218-6790)

Arbetsplats
Combitech

Jobbnummer
9539459

