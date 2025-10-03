HR Business Partner - vikariat
2025-10-03
Vill du arbeta nära verksamheten i en bred och varierad HR-roll? Har du några års erfarenhet inom HR och trivs i en dynamisk miljö där du snabbt får ta ansvar? Vi söker nu en HR Business Partner för ett vikariat föräldraledighet på cirka 12 månader - med möjlighet att göra verklig skillnad i vår organisation.
Vad vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt vikariat i en organisation där HR spelar en viktig roll i att stötta affären och bidra till en hållbar arbetsmiljö. Du blir del av ett engagerat HR-team och får arbeta i en miljö där din kompetens tas tillvara och där du får möjlighet att växa. Vi hjälps åt, delar med oss av kunskap och stöttar varandra i alla lägen - och vi har roligt på vägen.
Vad rollen innebär
Som HR Business Partner kommer du att vara ett stöd till chefer i både operativa och strategiska HR-frågor. Du arbetar brett inom hela HR-området - från performance management, arbetsmiljö och arbetsrätt till ledarstöd och förändringsarbete. Rollen kräver att du snabbt kan sätta dig in i verksamheten och ta dig an nya arbetsuppgifter med engagemang och självständighet.
Placeringsorten är i Linköping men du supporterar chefer över hela landet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara ett stöd till chefer i HR-frågor och arbetsrätt
Bidra till arbetsmiljöarbetet i samverkan med chefer och skyddsombud
Hantera personalärenden och stötta vid förändringar i organisationen
Medverka och bidra i utveckling och förbättring av interna HR-processer
Om försvarssekretess: Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Har några års erfarenhet som HR Business Partner eller liknande roll
Är van att arbeta brett med både operativa och strategiska HR-frågor
Har god kunskap inom svensk arbetsrätt
Har lätt för att sätta dig in i nya frågor och ta egna initiativ
Är trygg i din professionella roll, har god samarbetsförmåga och lätt för att bygga relationer
Erfarenhet från teknikkonsultbolag eller liknande bransch är meriterande
Kontaktperson: Annica.ekman@combitech.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Combitech AB
