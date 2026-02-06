HR Business Partner - Saab
Experis AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-02-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Saab söker en erfaren HR Business Partner för ett konsultuppdrag där du arbetar nära chefer och ledningsgrupper i en affärsnära och utvecklingsorienterad miljö, med fokus på både strategi och genomförande - är det här nästa spännande uppdrag för dig?
Saab söker nu en erfaren HR Business Partner för ett konsultuppdrag där du blir en del av ett kompetent och engagerat HR-team. I rollen arbetar du nära chefer och ledningsgrupper för att skapa förutsättningar för en stark, hållbar och affärsnära HR-leverans. Uppdraget passar dig som trivs i en miljö där strategiskt HR-arbete kombineras med ett tydligt ansvar för genomförande och resultat.
Som HR Business Partner bidrar du till att Saab fortsätter vara en attraktiv arbetsplats där människor utvecklas, presterar och stannar över tid. Du är en viktig partner i verksamheten och bidrar aktivt till att omsätta affärsmål till konkreta och fungerande HR-lösningar.
Rollen
I uppdraget arbetar du som strategiskt och operativt HR-stöd till chefer och ledningsgrupper. Du skapar förståelse för verksamhetens mål, drivkrafter och utmaningar och säkerställer att HR-perspektivet är en naturlig del i beslut och utvecklingsarbete. En central del av rollen är att gå från analys till handling och se till att HR-initiativ faktiskt implementeras och får önskad effekt.
Du arbetar med ledarskapsutveckling, performance- och talent management, förändringsledning samt långsiktig kompetensförsörjning. Rollen innebär även ett nära samarbete med andra HR-kollegor, där ni tillsammans bidrar till helhet, kvalitet och utveckling inom HR.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i HR Business Partner-rollen och van att arbeta i en affärsnära kontext med många kontaktytor. Du har förmåga att kombinera ett strategiskt perspektiv med ett pragmatiskt och operativt arbetssätt, och du trivs med att ta ansvar för både process och genomförande. Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende och har mod att utmana när det krävs - alltid med verksamhetens bästa i fokus.
Som person är du strukturerad, självgående och professionell, samtidigt som du är en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap och erfarenhet. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och har ett genuint engagemang för människor och organisation.
För att vara aktuell för uppdraget ska du ha tre till sju års erfarenhet av arbete som HR Business Partner, gärna i organisationer med tydligt affärs- och resultatfokus. Du ska ha erfarenhet av att arbeta nära chefer och ledningsgrupper samt gedigen kunskap inom förändringsledning, ledarskapsutveckling, medarbetarengagemang och strategisk kompetensförsörjning. Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, liksom B-körkort då resor ingår i uppdraget.
Det är meriterande om du har erfarenhet av People Analytics eller datadrivet HR-arbete, samt om du tidigare har arbetat i större, komplexa eller teknikorienterade organisationer.Publiceringsdatum2026-02-06Övrig information
Saab är en geografiskt spridd organisation, vilket innebär att resor är en naturlig del av uppdraget. Du kommer att arbeta i nära samverkan med erfarna HR-kollegor i en inkluderande och samarbetsinriktad miljö där kunskap, perspektiv och engagemang värdesätts.
Befattning kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Industrigatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Erik Svahn Erik.Svahn@jeffersonwells.se +4613355654 Jobbnummer
9727983