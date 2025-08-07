HR arbetsmiljöspecialist
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
NHC består av flera bolag och erbjuder individanpassade och kvalitativa tjänster inom områden så som äldreomsorg, förskolor, Individ och familjeomsorg samt personlig assistans på den svenska marknaden. NHC Sverige ingår i Norlandia Health & Care Group AS, en norsk koncern. Denna tjänst är placerad på vårt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Du kommer ingå i HR-teamet som leds av HR- och administrationschefen för NHC Sverige.Arbetsuppgifter
Har du en gedigen erfarenhet inom HR tillsammans med ett starkt personligt driv? Trivs du i miljöer där du får vara med och utveckla och påverka bolagets framtidsresa? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker en trygg, erfaren, utvecklingsinriktad och verksamhetsnära arbetsmiljöspecialist som vill bidra till att stärka och utveckla vårt arbetsmiljöarbete inom vård, omsorg och pedagogisk verksamhet. Rollen är placerad centralt inom HR och innebär ett nära samarbete med chefer i affärsområdena i deras mest komplexa arbetsmiljöfrågor.
I rollen som arbetsmiljöspecialist får du ett viktigt uppdrag i att utveckla, strukturera och framtidssäkra vårt arbetsmiljöarbete. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för vår arbetsmiljödokumentation i kvalitetsledningssystemet och driva arbetet med att ta fram interna utbildningar för chefer inom arbetsmiljö, som ett led i att bygga en stark arbetsmiljökultur. Du kommer även spela en central roll i vårt utvecklingsarbete kring krisberedskap och nya arbetsmiljökrav. Det operativa uppdraget innebär att du fungerar som kvalificerat stöd till chefer i svårare arbetsmiljöärenden. Du ansvarar för att formulera skriftliga svar till både Arbetsmiljöverket och skyddsombud, hanterar skyddsstopp och krav enligt 66a, och ger vägledning vid anmälan av allvarliga tillbud och arbetsolyckor.
Du samverkar också med företagshälsovården i mer komplexa ärenden. Hos oss finns ett erfaret HR-team där du har kollegialt stöd men kommer samtidigt att arbeta självständigt och i nära dialog med HR-chef, som sätter ramar och prioriteringar. Rollen kräver god struktur, integritet och en förmåga att omsätta kunskap i praktisk nytta för cheferna. Vi vill att du vågar tänka nytt, bidrar med idéer och driver förbättringar.
Tjänsten är placerad på vårt kontor på Kungsholmen i Stockholm. Möjlighet till distansarbete kan förekomma, men rollen är huvudsakligen kontorsbaserad. Anställningen är på 75?% med start enligt överenskommelse.Profil
Vi ser att du som söker har en relevant akademisk utbildning inom HR samt flera års erfarenhet av verksamhetsnära arbete inom HR, gärna inom komplexa organisationer. Du tar med dig en bred kunskap inom HR och har tidigare erfarenheter av kvalificerat arbetsmiljöarbete, gärna i rollen som arbetsmiljöspecialist. Du har dokumenterad erfarenhet av ärendehantering gentemot Arbetsmiljöverket inklusive att skriva formella svar och kravsvar.
Vi ser även att du har tidigare erfarenhet från vård, omsorg, skola eller annan reglerad människonära verksamhet. Du har mycket goda kunskaper inom arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete och krisberedskap.
Som person är du trygg i både dig själv och i rollen som HR arbetsmiljöspecialist, samt även strukturerad och lösningsorienterad. Du är inte rädd för att ta tag i eventuella problem och du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i både tal och skrift. Som person är du van att arbeta självständigt, men även i grupp. Du är vetgirig och håller dig ajour med omvärlden.
Vi erbjuder dig en viktig och självständig roll i ett växande företag där du får kombinera expertkunskap med utvecklingsarbete. Du får vara med och forma framtidens arbetsmiljöarbete i en samhällsviktig verksamhet och bidra till ett hållbart arbetsliv för tusentals medarbetare. Du ingår i ett team och svarar till HR- och administrationschefen.
Stämmer detta in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Denna tillsättning är i samarbete med Clockwork. Vi svarar löpande på frågor rörande tjänsten och vi kommer att göra urval och påbörja intervjuer direkt efter sista ansökningsdag.
Om du har några funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Chefsrekryterare.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer som vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17376". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Jenny Löfgren jenny.lofgren@clwork.se Jobbnummer
9448864