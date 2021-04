Hovmästare - Göteborgsfamiljen AB - Servitörsjobb i Göteborg

Göteborgsfamiljen AB / Servitörsjobb / Göteborg2021-04-13Made in China söker nu en hovmästare. Vi söker dig som har ett brinnande intresse för restaurangyrket, mat och dryck. Du är positiv, kvalitetsmedveten och van att jobba under stress med snabba omställningar. I rollen som hovmästare visar du vägen för dina ambitiösa medarbetare, tar ansvar och är en förebild i ditt kunnande såväl som med din positiva energi.Made in China är en asian fusion-restaurang med smårätter inspirerat från hela asien. Stämningen är avslappnad, casual dining med kvalité och hög puls. I restaurangen hittar du våran grymma personal som guidar gästerna genom middagens alla moment för att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse.Tjänsten är på deltid till att börja med men kommer gå över till heltid och arbetstiderna är främst fokuserade mot helgen.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-13Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-30Göteborgsfamiljen AB5689329