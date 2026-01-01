Hovmästare
Görvälns Slott AB / Servitörsjobb / Järfälla Visa alla servitörsjobb i Järfälla
2026-01-01
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Görvälns Slott AB i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Görvälns Slott är boutiquehotell norr om Stockholm med sagolika rum, fluffiga sängar och gastronomi i toppklass. 2025 vann vi priset "Sweden Leading Boutique Hotel" i World Travel Awards. I vår restaurang, Galleriet, kombineras högkvalitativ mat och dryck med en modern och avslappnad känsla. Vår ambition är tydlig - vi vill vara den bästa matdestinationen utanför Stockholms city.
Nu söker vi en passionerad och erfaren hovmästare som vill vara med på resan och vill leda matsalsupplevelsen till en högre nivå. Rollen är central för att skapa minnesvärda gästupplevelser och säkerställa en service som matchar vår gastronomiska kvalitet.
Som hovmästare på Restaurang Galleriet är du den som håller ihop matsalen och sätter tonen för hela gästupplevelsen. Du möter gästerna med värme och professionalism, presenterar menyer och dryck med självklarhet och ser till att varje besök blir något att minnas.
Du leder matsalsteamet, servitörer, sommelier och runners - med trygg hand. Du coachar och inspirerar, ser detaljerna och skapar arbetsglädje. Samtidigt är du länken mellan kök, reception och matsal samt ser till att service flyter på så att allt känns smidigt och naturligt för gästen.
Restaurang Galleriet är öppet både dagar och kvällar måndag-lördag, och du kommer att arbeta enligt ett rullande schema dagar och kvällar med ledigt varannan helg.
Dina ansvarsområden:
Ansvar för den dagliga driften av matsalen och säkerställa att servicen håller högsta standard.
Välkomna gäster och skapa en personlig, professionell och varm gästupplevelse.
Koordinera med kök och sommelier för perfekt timing och presentation av rätter och dryck.
Leda, coacha och inspirera servispersonal samt säkerställa teamets utveckling och arbetsglädje.
Hantera bokningar, specialönskemål och feedback från gäster.
Planera och följa upp rutiner, scheman och kvalitetssäkring i matsalen.
Vi söker dig som:
Har minst tre års erfarenhet från fine dining eller högklassig restaurangservice.
Brinner för gästbemötande och har ett öga för detaljer och kvalitet.
Är en närvarande och trygg ledare som får ditt team att prestera och ha kul.
Har god kommunikationsförmåga och kan hantera stressiga situationer med lugn och professionalism.
Har gedigen kunskap om gastronomi, vin och service - sommelierutbildning är ett stort plus.
Ser detaljerna som gör skillnaden och brinner för värdskap på riktigt.
Vi erbjuder:
Ett fantastiskt roligt jobb i ett framåtlutat företag med härliga kollegor
Möjlighet att forma och utveckla servicen tillsammans med ett ambitiöst team
Stor möjlighet att påverka, utveckla och ta ut svängarna i ditt jobb.
Fantastisk arbetsmiljö med hälsosam och god mat
Friskvårdsbidrag och semesterbonus efter två år
För att du ska trivas hos oss bör du, förutom att du brinner för mat och dryck, även gilla resor, inredning och design. Miljöfrågor är viktigt för dig och du gillar att röra på dig och tar hand om din kropp. Det är viktigt att du är frisk och stark och orkar med arbetet som ibland är fysiskt krävande med en del spring i ett gammalt hus utan hiss.
Lön enligt överenskommelse. Vi har självklart kollektivavtal. Körkort och bil, moppe eller annat fordon är en fördel då det är en bit till närmsta buss.
Känner du att vi är ditt nästa steg i yrkeslivet så lovar vi dig en ny livsstil: en miljö som är få förunnade att få arbeta i, mitt i fantastisk natur med grymma kollegor! Skicka din ansökan till med CV och personligt brev så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Görvälns Slott AB
(org.nr 556644-6984)
Görvälns Slott (visa karta
)
175 46 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666953