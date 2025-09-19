Hovmästare
Taverna Averna är en klassisk bistro och bar med tidlös meny och konst av 300 lokala konstnärer. Här möts människor under veckans alla tillfällen - från businesslunch till middag och avslappnat barhäng.
Om dig
Vi söker en stjärna som tar matsalen med storm, leder teamet med glädje och precision, och ser till att varje gäst lämnar med minnet av något alldeles extra.
För oss är service ett konstverk, en kombination av känsla, skicklighet och passion. Med din gedigna erfarenhet och din fingertoppskänsla vet du hur man skapar den där magiska atmosfären där varje detalj räknas och där varje gäst känner sig sedd, omhändertagen och speciell.
Som ledare i matsalen är du närvarande, inspirerande och engagerad. Du får ditt team att växa och glänsa tillsammans med dig. Du kan konsten att kombinera professionell finess med ett avslappnat och varmt bemötande som gör varje kväll till en upplevelse, både för gästerna och för teamet.
Vi tror att du har minst tre års erfarenhet av matsalsarbete och tidigare roll som Hovmästare samt att du känner dig trygg i alla delar av servicen. Men framför allt tror vi på din personlighet: din positiva energi, din passion för service och din förmåga att få andra att må bra. Det är det som gör skillnaden.
Hos oss finns tempot, pulsen och möjligheten att skapa något unikt varje kväll.
