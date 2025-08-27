hovmästare
2025-08-27
Ristorante Rustico en italiensk finkrog i Sundbyberg, vi serverar dagligen vår uppskattade lunch samt mat för kvällen, i menyn hittar man vedugnspizza samt kött, fisk & pasta från det italienska köket.
vi söker en hovmästare med känsla för service, ni som söker kanske är en duktig servitör som vill ta nästa steg.
schema varierar med både lunch, kväll samt helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
