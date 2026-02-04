Hotellstäd - Sommarjobb
Hotell Mossbylund AB / Städarjobb / Skurup Visa alla städarjobb i Skurup
2026-02-04
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Mossbylund AB i Skurup
Hotellstädsmagiker sökes! Sommarjobba hos oss! Gillar du känslan av ett nybäddat hotellrum, krispiga lakan och ordning som verkligen syns? I sommar söker vi dig som vill skapa magi bakom kulisserna, och ge våra gäster den där här vill jag stanna-känslan.
DINA ARBETSUPPGIFTER Under sommaren ansvarar du för städning av våra 60 hotellrum på Mosssbylund och Bongska Huset, och ser till att varje rum är i perfekt skick. Du bäddar sängar, skapar ordning och ger rummen den där lugna, ombonade känslan som gör att man som gäst direkt kan landa och koppla av.
VEM ÄR DU? Du är noggrann, strukturerad och har gärna erfarenhet av hotellstäd sedan tidigare. Du ser det lilla som gör den stora skillnaden och trivs i ett arbete där kvalitet alltid går först - även när tempot stundtals är högre.
Du är flexibel, hugger i där det behövs och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Att samarbeta med kollegor och möta gäster med ett varmt leende kommer naturligt för dig. Meriterande är om du har B-körkort, och du kan kommunicera på svenska, engelska - eller båda.
Vi värdesätter alltid personliga egenskaper framför erfarenhet. Det viktigaste är att du är en riktig Mossbylundare i hjärtat: glad, positiv och inte rädd att bjuda på ett leende VEM ÄR VI? Beläget på Skånes vackraste sydkust, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Hos oss får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI Hotell Mossbylund och Bongska Huset erbjuder ett fantastiskt team och en familjär stämning där vi tillsammans strävar efter att erbjuda våra gäster en magisk upplevelse varje dag.
Anställningen är en visstidsanställning under sommaren med arbete både vardag och helg.
Lön enligt avtal mellan HRF och Visita:
Standard Fr.o.m 1 april 2025; 149,46 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 153,64 kr/h
Med 6 års erfarenhet eller mer Fr.o.m 1 april 2025; 160,56 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 167,31 kr/h
Är du under 20 år enligt följande tabell:
Fr.o.m 19 år Fr. 1 april 2025; 121,51 kr/h Fr. 1 april 2026; 124,92 kr/h
Fr.o.m 18 år Fr. 1 april 2025; 112,42 kr/h Fr. 1 april 2026; 115,56 kr/h
Fr.o.m 17 år Fr. 1 april 2025; 107,85 kr/h Fr. 1 april 2026; 110,87 kr/h
Under 17 år Fr. 1 april 2025; 98,87 kr/h Fr. 1 april 2026; 101,64 kr/h
Vi tycker självklart att lönen är viktig, men här på Mossbylund blir jobbet extra magiskt tack vare stämningen, teamet och alla minnesvärda gäster du får träffa!
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team i sommar! Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7144367-1823547". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Mossbylund AB
(org.nr 556628-4476), https://jobba.mossbylund.se
157 (visa karta
)
274 53 SKIVARP Arbetsplats
Mossbylund Jobbnummer
9722785