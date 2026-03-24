Hotellreceptionist (Natt)
Vi söker nu erfarna nattreceptionister för olika uppdrag hos våra hotellkunder i Stockholm.
Som nattreceptionist är du hotellets ansikte utåt under natten och ansvarar för att skapa en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för gästerna.
OBS DU MÅSTE HA JOBBAT PÅ HOTELL TIDIGARE. ANNARS KOMMER DU INTE FÅ JOBBET.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Hantering av bokningar och gästsupport
Nattkörningar och administrativa uppgifter
Säkerställa lugn och trygg miljö på hotellet
Enklare städ- och förberedelseuppgifter inför morgonen
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete i hotellreception (krav)
Har arbetat natt eller är bekväm med nattarbete
Talar svenska och engelska obehindrat
Är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad
Har god servicekänsla och ett professionellt bemötande
Meriterande:
Erfarenhet av någon form av bokningssystem
Erfarenhet från internationella hotellmiljöer
Vi erbjuder:
Flexibla arbetspass hos attraktiva hotell
Möjlighet till både extraarbete och längre uppdrag
En arbetsgivare som matchar dig med rätt uppdrag
Möjlighet att utvecklas inom hotell och serviceSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till: mikael.davani@energystaffingsweden.com
Skriv "Nattreceptionist" på ämnesraden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
